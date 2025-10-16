林口輕軌納入新北優先路網 地方促規畫先導公車養運量

1200通勤月票上線後桃園機場捷運運量大增，也讓地方引頸期盼的林口輕軌運量達到優先路廊條件，新北市府提報林口輕軌列入優先路網獲交通部同意，目前新北與桃園正討論與桃園長庚線的銜接合作與介面檢討，可能會由桃園市政府主政展開可行性研究評估。地方民代指出，規畫過程曠日廢時，應先試辦先導公車培養客源，新北市交通局允研議。

軌道建設被評估為優先路網才有機會進一步展開可行性評估，運量達每公里6000人次可規畫建中運量捷運，每公里達3500人次可規畫建輕軌，林口輕軌在通勤月票助攻下達到輕軌運量門檻，新北市7月3日向交通部提報新北市捷運整體路網進版報告，將林口輕軌提升為新北市捷運路網優先推動路廊，今年9月9日獲得交通部原則同意。

新北捷運局指出，目前林口輕軌規畫為X型路網，一端自粉寮路連接林口舊市區，經文化二路跨越高速公路，銜接至長庚醫院及機場捷運A8站；另一方向則延伸至林口新興工業區及A9站，全長約7公里，在中山路以南為高架型式，並於A8預留與桃園龜山輕軌銜接介面。

新北捷運局表示，目前持續推動林口輕軌可行性研究作業，並與桃園市政府討論與桃園長庚線銜接等合作及介面事宜，待完成介面銜接檢討及可行性研究報告後，提報中央審議。

林口輕軌後續可能交由桃園市政府主責，新北市議員李宇翔認為，林口輕軌不能太被動依賴桃園政府；捷運局長李政安指出，該捷運路線牽涉跨縣市合作，沒有誰主導、誰被動，整合問題有時間順序在，新北會持續參與推動過程

李宇翔指出，可行性研究過程地區討論民眾意見不一，他認為綜合規畫階段前，應該比照環狀線等路線模式，先行規畫先導公車，培養民眾搭乘習慣；他也指出，年底交通部會公布雙層公車上路，希望新北市及早因應。

新北交通局長鍾鳴時指出，確實可以開始思考培養客源，主要機場捷運近期也有大幅度調整，會再討論看如何讓他們藉由先導公車得到更多服務。

而桃園長庚線路線，根據桃園市政府網站透露，初步規畫路線起自桃園萬壽路二段，行經長壽路及忠義路，終點銜接機場捷運，長度約13公里。