回響／打造步行城市 北市擬設遮蔭設施

極端天氣日益嚴重，常出現逼近攝氏40度高溫，本報日前報導探討「步行城市待改善」議題，引發討論。北市提出相關降溫策略，除借鏡國外設置行人遮陽設施，也將參照新加坡，優先在交通設施周邊建物設置連續遮簷，首處將在台北大學民生校區產學合作中心連結民汐線捷運出入口。

本報陽光專題「步行城市待改善」日前探討城市遮蔭空間、騎樓紋理斷掉的困境等。北市府隨即具體回應，規畫要打造兼具城市美學的遮蔭設施，包括民眾停等紅燈時免受太陽曝曬，將先在信義區北市府往捷運市府站松高市府路口、松智松高路口，及台北101站街角的信義市府路口等處。

市議員洪婉臻說，道路上設置遮蔭設施層面很廣，涵蓋交通、建築面等，韓國當時在設置時列入「道路交通法」，台灣應比照，並請公園處做好相關綠蔭設施配套，確保降溫效益最大化，但部分商家、住宅可能會因遮蔭設施影響視線，市府應加強與民眾溝通，將配套做到位。

都發局為推動體感降溫計畫，已提出水綠降溫、遮蔭涼適及通風散熱三項手段。局長簡瑟芳表示，目前已找到規畫設計廠商，希望明年上半年完成，遮陽設施要兼具藝術性或結合智慧、燈桿等設施，最快下半年試辦。她說，配合極端天氣來臨，未來新建築物希望都能比照新加坡，做有遮簷的通道，會先在交通設施附近施作。

都發局補充，該案將於南側人行空間檢討設置連續遮簷設施，長度約60公尺，經申請單位允諾後續民汐線完工後，延伸至校園東側捷運出入口，達到遮蔭效果，今年4月已送都審核定。