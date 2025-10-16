聽新聞
0:00 / 0:00

北市力推共融遊戲場 專家：應納更多遮蔭 避免熱傷害

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市工務局公園處近期也改造眷村文化公園，讓遊戲場不只是孩童玩耍的遊戲場，而是能親子同樂。圖／北市公園處提供
北市工務局公園處近期也改造眷村文化公園，讓遊戲場不只是孩童玩耍的遊戲場，而是能親子同樂。圖／北市公園處提供

北市近年陸續推共融多元的公園遊戲場，但維護引發家長憂心，專家指出，應以安全為最低標，再去追求特色遊戲場，另外隨著極端天氣，夏季炎熱，在改造遊戲場時，應納更多遮蔭及多元降溫素材，避免熱傷害。

北市許多公園遊戲場充滿多元特色，例如以「煙囪遊戲塔」為主題的華山大草原遊戲場、以「恐龍」為主題的福星公園、花博公園美術園區則有適合輪椅族使用的蝶舞共融遊戲場，新生公園也有一座以樹屋平台為主題，打造爬網、攀登木條、吊網橋等各種體能關卡，青少年也愛玩。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，遊戲場的好玩多元與安全不會牴觸，目前國家標準針對遊戲場的的安全規格，都是預防重傷或死亡案件，如從高處掉下來不會造成頭部重傷害，要在60分的安全基礎上，再去堆疊遊戲的有趣性，「以安全為最低標，再去追求特色」。

許雅荏也提到，目前多數遊戲場都是針對學齡前兒童設計，其實青少年等族群，也欠缺戶外的遊戲空間，支持政府推動更多元的特色遊戲場。

還我特色公園行動聯盟副理事長曾威舜表示，特公盟2023年調查發現，公園太熱、缺乏遮蔭及降溫設施，是阻礙兒童遊玩的原因之一，期盼各縣市政府在改造遊戲場時，應納入更多遮蔭及多元降溫素材。

華山大草原 花博

延伸閱讀

興仁國小「寰宇夢想遊具」啟用 結合淡江大橋意象打造嶄新遊戲場

黃金價格再創歷史新高 專家曝「3關鍵」：投資人搶一片

北市推遊戲場升級 特公盟應納更多遮蔭降溫防避熱傷害

議員曝北市2處公園遊戲場3年未驗收、44處不合格 市府：年底前完成

相關新聞

雙北使用共享運具犯重大違規 將會永久停權

近年共享運具盛行，為遏止共享汽、機車使用者屢發生重大違規，共享運具業者分別與雙北市交通局簽立「聯合停權機制」，若使用者酒...

北市力推共融遊戲場 專家：應納更多遮蔭 避免熱傷害

北市近年陸續推共融多元的公園遊戲場，但維護引發家長憂心，專家指出，應以安全為最低標，再去追求特色遊戲場，另外隨著極端天氣...

北市公園遊戲場多處不合格 市府：年底前檢驗完

北市公園遊戲場共計446處，近三年平均編列6694萬元維護，議員批，有2座公園3年沒有驗收，更有44處檢驗不合格，家長也...

使用者撲空：共享運具定位常不準

共享汽、機車成為新北通勤族的重要交通選項，隨著使用普及，民眾對於車輛清潔維修、定位準確度與安全規範的疑慮日益增加，使用者...

回響／打造步行城市 北市擬設遮蔭設施

極端天氣日益嚴重，常出現逼近攝氏40度高溫，本報日前報導探討「步行城市待改善」議題，引發討論。北市提出相關降溫策略，除借...

深耕汐止20年「越老活越好」 老五老基金會與地方共創友善高齡環境

財團法人老五老基金會在新北市汐止區服務20年，今天呈現深耕成果，並宣示基金會將繼續陪伴長輩在地安老，追求實踐讓所有人「越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。