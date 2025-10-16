北市力推共融遊戲場 專家：應納更多遮蔭 避免熱傷害

北市近年陸續推共融多元的公園遊戲場，但維護引發家長憂心，專家指出，應以安全為最低標，再去追求特色遊戲場，另外隨著極端天氣，夏季炎熱，在改造遊戲場時，應納更多遮蔭及多元降溫素材，避免熱傷害。

北市許多公園遊戲場充滿多元特色，例如以「煙囪遊戲塔」為主題的華山大草原遊戲場、以「恐龍」為主題的福星公園、花博公園美術園區則有適合輪椅族使用的蝶舞共融遊戲場，新生公園也有一座以樹屋平台為主題，打造爬網、攀登木條、吊網橋等各種體能關卡，青少年也愛玩。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，遊戲場的好玩多元與安全不會牴觸，目前國家標準針對遊戲場的的安全規格，都是預防重傷或死亡案件，如從高處掉下來不會造成頭部重傷害，要在60分的安全基礎上，再去堆疊遊戲的有趣性，「以安全為最低標，再去追求特色」。

許雅荏也提到，目前多數遊戲場都是針對學齡前兒童設計，其實青少年等族群，也欠缺戶外的遊戲空間，支持政府推動更多元的特色遊戲場。

還我特色公園行動聯盟副理事長曾威舜表示，特公盟2023年調查發現，公園太熱、缺乏遮蔭及降溫設施，是阻礙兒童遊玩的原因之一，期盼各縣市政府在改造遊戲場時，應納入更多遮蔭及多元降溫素材。