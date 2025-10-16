聽新聞
北市公園遊戲場多處不合格 市府：年底前檢驗完

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市天母天壽公園場正進行整建工程，預計今年12月底完成。圖／北市議員鍾佩玲提供
北市天母天壽公園場正進行整建工程，預計今年12月底完成。圖／北市議員鍾佩玲提供

北市公園遊戲場共計446處，近三年平均編列6694萬元維護，議員批，有2座公園3年沒有驗收，更有44處檢驗不合格，家長也指出，被不合格數據嚇一跳，憂心孩子安危，北市公園處指出，不合格遊戲場全數會於12月底完成修繕及檢驗。

議員鍾佩玲表示，北市從2022年起編列4482萬元、2023年編列5600萬元、2024年編列1億元維護公園遊戲場，但截至2024年11月底有2座公園三年都沒有驗收，分別為天母的天壽公園、社子島福安綠地，還有44座遊戲場檢驗不合格，其中20處超過1年還沒有改善完成，比例相當高，家長看了數據非常憂心。

鍾佩玲也指出，公園遊具的巡查機制，很多都是利用Line去通知廠商修繕，而沒有上傳到市府的網站，雖然理解Line聯繫比較快，但沒有登錄的話，就不會顯示修繕期限，「修繕時間可能3個月到4個月都有」。

家住士林區的陳姓家長表示，3歲孩子正值好動年紀，經常會尋覓特色公園遊戲場等，但說實在很難去留意到檢驗合不合格的問題，聽到數據確實也嚇一跳，也會擔心小朋友跑跑跳跳，會不會因設施不牢固受傷。

公園處表示，議員反映逾3年未檢驗的遊戲場為天壽綠地及社子島福安綠地，天壽綠地遊戲場配合整建工程更新，預計今年12月底完成，福安綠地目前刻正修繕中，預計10月底前完成。

公園處說明，針對檢驗不合格的遊戲場，預定於12月底前完成修繕及檢驗。有關巡查缺失僅透過line通知廠商改善，將加強同仁教育，也會落實登錄缺失案件到系統管控。

