使用者撲空：共享運具定位常不準

聯合報／ 記者張策／新北報導
共享機車、共享汽車成為新北通勤族的重要交通選項，但隨著使用普及，議員強調制度應兼顧便利與秩序。記者張策／攝影
共享汽、機車成為新北通勤族的重要交通選項，隨著使用普及，民眾對於車輛清潔維修、定位準確度與安全規範的疑慮日益增加，使用者盼望「共享」不應只是口號，而是應落實便利及更安全友善的使用環境。

25歲陳姓上班族表示，他幾乎每天騎共享機車通勤，最常遇到「車不好找、定位不準」，導航顯示在眼前卻找不到車，趕上班時真的想摔手機。

另21歲吳姓大學生覺得App操作太繁瑣，「要開定位、掃碼、拍照還車太麻煩」，希望整合系統能像搭捷運一樣簡單。55歲林姓女子說，長輩臨時出門時若能用一卡通租車會方便很多，「政府要讓年長者也敢用、會用」。

針對民眾反映車輛維修不到位，定位找不到車，格上Go Smart業者指出，使用狀況多半來自環境因素與特定車型，市區如內湖等辦公大樓林立，GPS訊號易被建物遮蔽，導致定位誤差，因此平台要求用戶還車時要拍照，標註停車格資訊，協助下一位使用者尋車。若連線不穩無法解鎖車輛，提供藍牙與悠遊卡備援開鎖，避免民眾受困。

格上Go Smart表示，共享車的汽車保養會依據保養手冊規範開立工單，安排車輛由原廠或自營保養廠檢修，相關紀錄會配合市府稽核機制，確保每輛車維保紀錄完整。

若使用者主動回報車況異常，系統當天會成立工單，派人現場檢查處理，距離近案件最快當日處理完畢。另每輛車在租借結束後皆會派員清潔。

