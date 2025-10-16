聽新聞
雙北使用共享運具犯重大違規 將會永久停權

聯合報／ 記者張策邱書昱／連線報導
共享運具只要使用者在任一平台有重大違規，即會同步列入黑名單，全平台停權。記者張策／攝影
近年共享運具盛行，為遏止共享汽、機車使用者屢發生重大違規，共享運具業者分別與雙北市交通局簽立「聯合停權機制」，若使用者酒駕毒駕、超速或外借帳號就被停權。且未來不得再於其他縣市或平台租借共享運具，形同「全國性停權」。共享運具業者觀察，違規樣態以「外借帳號」居冠。

新北市交通局統計，自2021年至今年7月，共享運具重大違規案件達1526件，其中又以「外借帳號」626件及「無照駕駛」的464件為大宗，這些違規使用者都已遭到停權。

台北市交通局則於112年 10月與共享運具訂定違規通報機制，交通局運輸管理科長謝霖霆表示，與業者訂定違規通報機制至今年8月為止，共享機車違規人數 1344人，共享汽車184人，並依警方提供資料後通報各業者辦理停權。

台北市交通局表示，北市對於重大違規認定與新北市略有不同，北市以「酒駕」、「毒駕」及「無照駕駛」為列管項目，一旦遭警方查獲就會通知業者啟動停權機制 。

格上Go Smart業者表示，對雙北推動聯合停權機制表達贊同，強調公司全力配合執行，透過市府提供名單同步管理。至於「外借帳號」是最常見的違規類型，部分甚至涉及犯罪集團操作，將持續強化身分驗證與用戶管理。

新北市議員顏蔚慈說，重大交通違規如酒駕與毒駕是社會共識，共享運具更應落實「酒駕零容忍」，政策目的不應只在裁罰，更應培養駕駛人正確習慣。

議員黃心華表示，為確保共享運具安全，處罰應具備嚇阻力，業者在租借流程應加強駕照驗證與帳號防冒用機制，並針對屢次肇事或違規者設計分級管理，避免「高風險用戶」重返道路。

雙北市交通局指出，目前重大違規皆採「永久停權」處理，未設復權機制，但未來將視民眾意見與實際執行情形檢討是否調整。

酒駕 毒駕 無照駕駛 駕照 交通違規 共享汽車

