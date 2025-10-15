深耕汐止20年「越老活越好」 老五老基金會與地方共創友善高齡環境

財團法人老五老基金會在新北市汐止區服務20年，今天呈現深耕成果，並宣示基金會將繼續陪伴長輩在地安老，追求實踐讓所有人「越老活越好」願景的決心。

老五老基金會表示，2005年在汐止設立服務據點，關懷社區長者，推動居家服務、送餐服務、健康促進課程、家庭照顧者支持性服務及關懷獨老等服務，同時串連在地資源，建構出高齡友善的社區網絡，並且培育志工，邀請社區民眾、企業投入服務行列。

老五老基金會今天在新北市汐止區公所舉辦「快樂水返腳，越老活越好」20週年慶祝活動，邀請地方政府代表、志工、長輩及多家福利資源單位、合作企業、愛心商家等嘉賓齊聚一堂，共同見證老五老在地深耕成果。

周年慶活動中，老五老基金會安排志工長輩祝福影片，帶來越老活越好的不同觀點與建議方法，以及播放20年來的服務成果影片，帶領大家一同回顧中心的成長與轉變。基金會也頒發感謝狀給長期支持的合作夥伴與志工，感謝大家多年來共同推動在地關懷長者的努力，讓「越老活越好」的精神得以在社區中持續發光。

新北市汐止區公所、汐止國泰綜合醫院、宜鼎國際教育基金會、社團法人多扶無障礙生活與交通發展協會、福智汐止教室、華山基金會、新北市社會局七星社福中心、新北市汐止區太極拳協會、新北市樂平身心障礙服務中心、基隆家扶汐止服務處及汐止建成按摩等單位，參與闖關設攤，希望讓民眾能更了解老五老推廣的理念，也讓民眾認識更多社區福利資源。

汐止區長林慶豐感謝老五老基金會關懷獨居長輩，提供長照服務，也感謝協助照顧長輩的地方單位。他也想老五老的「五老五寶」精神，勉勵大家要有健康的身體，安全的居所，擁有足夠的老本，也需要有老伴、好朋友的陪伴，大家一起越老活越好。

新北市衛生局副局長高淑貞表示，認識老五老很久了，印象很深刻是基金會帶著石碇的老人家，去板橋歡樂耶誕城的大聖誕樹下拍照。老五老做很多關懷長輩的活動，為的就是不讓他們跟社會脫節，要有更多社會參與，真的非常好。