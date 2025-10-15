快訊

中職／台灣大賽前遇父喪 詹子賢感性發文：下輩子再做我的爸爸

普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

全台工程師年薪排行榜出爐！苗栗縣遠超北市排第二 縣府這樣說

颱風恐生成共伴豪雨 新北：聯手中央做好防災撤離

中央社／ 新北15日電

新北消防局今天表示，颱風風神恐生成，並與東北季風共伴效應，新北恐有大雨與豪雨，中央與地方將做好防災撤離準備、確保安全；市府表示，氣候變遷、應變時間縮短，滾動檢討確保有效避災。

新北市消防局長陳崇岳今天在市政會議報告指出，根據天氣風險公司分析資料，熱帶擾動預估16日、17日可能增強為熱帶性低氣壓，後續再強化為輕度颱風；依路徑預測，颱風將與東北季風產生共伴效應，19日新北北側至東南山區將達大雨等級，20日雨勢更明顯，山區恐達豪雨等級。

市長侯友宜表示，花蓮光復鄉水患後，已請副市長朱惕之精進緊急災害應變與撤離作業，強調中央與地方合作、跨區協調，必須提前整備，確保市民安全。

朱惕之會後接受聯訪表示，預防性疏散撤離重點是「離開危險區域、前往安全地點」，沒有絕對好或壞的避難方式，應依現場環境、資源與客觀條件選擇最合適做法，把災害損失降到最低。

朱惕之強調，避難應因時制宜，不同災難需有不同因應模式，若預知災害可能造成嚴重後果，就該全面撤離，關鍵在於時間、資源與人力是否足夠；他說，氣候變遷，災害類型多元、應變時間縮短，未來須滾動檢討，確保最短時間內有效避災。

災害 颱風 東北季風

延伸閱讀

同島一命！10特搜攜搜救犬搜救 新北消防累計246人次助花蓮災後復原

高中在地就學不到8成 新北：厚植學區特色提升意願

淡水沙崙海水浴場能否開放？ 海象調查結果出爐水域有中高度危險

新北教育局推全方位培育 「六星級人才」拚國際競爭力

相關新聞

警車警報器是陸製品？廠商寄律師函「非我國頻率」 新北警：要鑑定

新北市議員黃淑君持續監督警方設備議題，她今天在議會質詢指出，今收到警報器廠商律師函，稱她日前揭露的工研院針對警車警報器的...

平溪天燈裝置藝術翻新 重塑文化記憶與城市美感

天燈裝置藝術自設置以來，即象徵祈福與希望，深具地方代表性，為延續在地文化意象與提升市容美感，位於平溪區的重要地標「天燈裝置藝術」於近期進行整修中，經歷十餘年風雨洗禮後，即將以嶄新面貌重新亮相。

公館圓環工程提前完工 北捷綠線優惠至10/17止

配合臺北市政府公館圓環工程提前完工，臺北捷運依政策同步調整綠線票價優惠實施至10月17日止。本次優惠自9月13日起開始實施至10月17日止，每日6至9時、17時至20時，旅客持電子票證進站，進出站一端

北市「普發現金」藍綠版本交付審查 綠發2.1萬…藍沒提金額

普發現金引發熱議，北市議會藍、綠黨團分別提案，呼籲台北市政「還稅於民」普發現金，下午在大會一讀會通過，交付委員會審查。綠...

淡水沙崙海水浴場能否開放？ 海象調查結果出爐水域有中高度危險

淡水沙崙海水浴場，過去因溺斃意外頻繁遭禁止進入而沒落，近年周邊文創園區設立，地方要求評估海域再開聲浪不斷，新北市府也委託...

續推升級版鮮奶周報2.0 蔣萬安明南下台南考察酪農場

台北市長蔣萬安率先推動「鮮奶周ㄝ報」政策後，明天將前往台南佳里區，走訪當地具代表性的酪農場，進一步了解台灣本土酪農的實際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。