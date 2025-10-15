颱風恐生成共伴豪雨 新北：聯手中央做好防災撤離

新北消防局今天表示，颱風風神恐生成，並與東北季風共伴效應，新北恐有大雨與豪雨，中央與地方將做好防災撤離準備、確保安全；市府表示，氣候變遷、應變時間縮短，滾動檢討確保有效避災。

新北市消防局長陳崇岳今天在市政會議報告指出，根據天氣風險公司分析資料，熱帶擾動預估16日、17日可能增強為熱帶性低氣壓，後續再強化為輕度颱風；依路徑預測，颱風將與東北季風產生共伴效應，19日新北北側至東南山區將達大雨等級，20日雨勢更明顯，山區恐達豪雨等級。

市長侯友宜表示，花蓮光復鄉水患後，已請副市長朱惕之精進緊急災害應變與撤離作業，強調中央與地方合作、跨區協調，必須提前整備，確保市民安全。

朱惕之會後接受聯訪表示，預防性疏散撤離重點是「離開危險區域、前往安全地點」，沒有絕對好或壞的避難方式，應依現場環境、資源與客觀條件選擇最合適做法，把災害損失降到最低。

朱惕之強調，避難應因時制宜，不同災難需有不同因應模式，若預知災害可能造成嚴重後果，就該全面撤離，關鍵在於時間、資源與人力是否足夠；他說，氣候變遷，災害類型多元、應變時間縮短，未來須滾動檢討，確保最短時間內有效避災。