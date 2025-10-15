颱風恐生成共伴豪雨 新北：聯手中央做好防災撤離
新北消防局今天表示，颱風風神恐生成，並與東北季風共伴效應，新北恐有大雨與豪雨，中央與地方將做好防災撤離準備、確保安全；市府表示，氣候變遷、應變時間縮短，滾動檢討確保有效避災。
新北市消防局長陳崇岳今天在市政會議報告指出，根據天氣風險公司分析資料，熱帶擾動預估16日、17日可能增強為熱帶性低氣壓，後續再強化為輕度颱風；依路徑預測，颱風將與東北季風產生共伴效應，19日新北北側至東南山區將達大雨等級，20日雨勢更明顯，山區恐達豪雨等級。
市長侯友宜表示，花蓮光復鄉水患後，已請副市長朱惕之精進緊急災害應變與撤離作業，強調中央與地方合作、跨區協調，必須提前整備，確保市民安全。
朱惕之會後接受聯訪表示，預防性疏散撤離重點是「離開危險區域、前往安全地點」，沒有絕對好或壞的避難方式，應依現場環境、資源與客觀條件選擇最合適做法，把災害損失降到最低。
朱惕之強調，避難應因時制宜，不同災難需有不同因應模式，若預知災害可能造成嚴重後果，就該全面撤離，關鍵在於時間、資源與人力是否足夠；他說，氣候變遷，災害類型多元、應變時間縮短，未來須滾動檢討，確保最短時間內有效避災。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言