警車警報器是陸製品？廠商寄律師函「非我國頻率」 新北警：要鑑定
新北市議員黃淑君持續監督警方設備議題，她今天在議會質詢指出，今收到警報器廠商律師函，稱她日前揭露的工研院針對警車警報器的檢驗報告，與該廠商頻率不符，卻與中國大陸某公司產品相近，黃質疑，新北警車是否用到陸製產品？新北市副市長朱惕之表示，希望黃能提供相關資料以利市府釐清。
黃淑君日前在社群張貼工研院關於新北警車警報器檢驗報告，不過今天他卻收到該廠商的律師函指出，黃展示的頻率並非我國規範的產品頻率，與中國大陸某電子公司的產品頻率相近，該律師函懷疑是競爭對手將大陸公司所產的相似警報器IC電路板裝在該公司產品外殼中後送工研院檢驗。
黃淑君說，律師函說法，是否代表新北其他車輛用到陸製產品，新北要花多久時間來追查？黃也說，近日收到不少無聲電話，她也當場申請隨扈。
朱惕之回應，這是律師事務所寄給議員的資料，也請議員將相關資料提供給市府，以利事實查證，警政署跟警察局都有相關規定。
警察局長方仰寧說，依照目前規定，購車時，車商就必須裝警示燈，警察局也會按照警政署規格去驗收，到底是否為大陸產品，需鑑定。
對於隨扈申請，方仰寧則說，依規定受理。
