平溪天燈裝置藝術翻新 重塑文化記憶與城市美感

天燈裝置藝術自設置以來，即象徵祈福與希望，深具地方代表性，為延續在地文化意象與提升市容美感，位於平溪區的重要地標「天燈裝置藝術」於近期進行整修中，經歷十餘年風雨洗禮後，即將以嶄新面貌重新亮相。

2025-10-15 18:08