觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
歷經10多年的天燈裝置藝術整修中，不僅是硬體更新，更是文化傳承與城市景觀再造的重要步驟。 圖／觀天下有線電視提供
歷經10多年的天燈裝置藝術整修中，不僅是硬體更新，更是文化傳承與城市景觀再造的重要步驟。 圖／觀天下有線電視提供

天燈裝置藝術自設置以來，即象徵祈福與希望，深具地方代表性，為延續在地文化意象與提升市容美感，位於平溪區的重要地標「天燈裝置藝術」於近期進行整修中，經歷十餘年風雨洗禮後，即將以嶄新面貌重新亮相。

此次整修重點涵蓋結構外觀與照明系統更新，工程內容包括底座抿石子飾面翻修，提升整體質感與耐久性。更新底座天燈主題牌面，強化文化識別度。主結構全面重新粉刷及配色，恢復原始鮮明色彩，延續視覺美感。汰換全數造型天燈，並同步更換內部LED燈具，提升夜間照明效果與節能效率。

整體裝置高約6公尺，天燈數量共9顆，其中最大顆天燈高約150公分，最小約45公分。前次整修已是十多年前，此次整修不僅是硬體更新，更是文化傳承與城市景觀再造的重要步驟。

平溪區長李天民表示，將持續以創意結合在地文化，推動公共藝術與空間美學，讓民眾在日常生活中感受到藝術的溫度與魅力。

平溪天燈裝置藝術翻新 重塑文化記憶與城市美感

天燈裝置藝術自設置以來，即象徵祈福與希望，深具地方代表性，為延續在地文化意象與提升市容美感，位於平溪區的重要地標「天燈裝置藝術」於近期進行整修中，經歷十餘年風雨洗禮後，即將以嶄新面貌重新亮相。

