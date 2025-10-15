新北市第79屆商人節 侯友宜感謝公私協力推動產業發展

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

新北市商業會15日舉辦第79屆商人節表揚大會，市長侯友宜特別出席頒發「優良商號市長獎」給16家新北在地商號，感謝他們與商業會長期配合市府政策，共同推動新北市產業發展。

侯友宜感謝這次獲得「優良商號市長獎」的16家業者，在經營之餘展現企業社會責任，投身公益慈善不落人後，其中「欣紅企業有限公司」積極參與偏鄉地區弱勢家庭視力保健及推廣，以及「傳家股份有限公司」捐贈許多醫療儀器予弱勢族群等，形成善與愛的正向循環。

侯友宜表示，新北市的公司行號登記家數超過32萬，是全臺最多，市府也持續推動多元產業政策，打造優質投資環境。自 108年推動至今的「招商一條龍」，目前已落實投資305件，投資金額超過6,245億元，創造逾10.1萬個就業機會。此外，因應AI產業新科技時代來臨，市府也推動新北國際AI+智慧園區、國際媒體園區等產業聚落，協助產業轉型升級，並持續邀請國際企業進駐，強化城市競爭力。

侯友宜指出，市府相當重視庶民經濟，持續透過節慶活動與在地特色行銷，帶動地方商圈發展。例如鶯歌嘉年華、府中醉夏趴、府中搞什麼鬼及耶誕市集等活動，不僅深化民眾與城市的情感連結，也成功提升商圈知名度，進而促進觀光與經濟活絡。他也提到，今日獲獎的許多業者，來自與市府長期合作的公會，像去（113）年「新北嚴選」便與新北市糕餅公會、烹飪公會攜手，以坪林文山包種茶研發出兼具創意與在地特色的茶點茶食。侯友宜感謝各公會多年深耕新北，透過跨領域合作，開創更多元的商機與產業新價值。

經發局補充說明，2025鶯歌嘉年華將於10月18日至19日熱鬧登場，活動包含陶瓷展售會、餐車市集、DIY及鶯歌在地店家串聯等；「府中搞什麼鬼」於10月25日至26日狂歡再現，跨界結合多款遊戲，邀請民眾化身遊戲主角，沉浸在府中雙城的歷史與魅力，歡迎大家一起參與。

