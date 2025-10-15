北市「普發現金」藍綠版本交付審查 綠發2.1萬…藍沒提金額

普發現金引發熱議，北市議會藍、綠黨團分別提案，呼籲台北市政「還稅於民」普發現金，下午在大會一讀會通過，交付委員會審查。綠營版本是每1市民約可分得2萬1000元；國民黨團所提版本，給市府行政裁量權，並未明定普發現金金額。

民進黨團版本，籲台北市政府因應立法院落實「還稅於民」精神，加碼普發現金予全體市民，依歲計賸餘539億，北市人口約246萬人，每1市民約可分得2萬1000元。

藍營普發現金版本，發放理由是考量近年來，北市在市民共同努力下，整體經濟與財政表現穩健成長，稅收持續增加。這些成果，並非僅源於行政率的提升，更是市民長期辛勤納稅與經濟活動所累積的成果。基於「取之於民、用之於民」的核心理念，市府應在財政條件允許下，回饋市民，共享城市發展的果寶。

國民黨議會黨團書記長李明賢指出，民進黨的版本是把全台北市的歲計賸餘全部發放，國民黨認為這是不負責任做法，國民黨團提出的版本，除了民意有普發現金的需求，也要基於財政紀律，所以是建請市府參酌財政紀律，提出一定的比例，普發現金。

北市財政局長胡曉嵐表示，市長今參加國民黨黨團大會時已經說明，市府會帶回去再研議，至於初估發多少？還要回去再試算、研議，基本上一定會在兼顧財政紀律的原則下計算。

另外，因政院即將普發現金，每位國民1萬元，台北市議員秦慧珠也提案，建請市府及早規畫配套措施，結合民間企業、商家及市政資源，促進北市消費、觀光及產業發展。

秦慧珠表示，至今年9月底，北市共244萬3千人，若以每人1萬元計算，將有約244億3千元資金入流入市場，若外縣市民眾也來於北市消費，則金額將更龐大，將成為振興地方經濟的重要契機，建議市府盡速研擬「普發現金消費振興方案」訂定各種「禮包」優惠或加碼措施，請市府盡速召集產發局、觀傳局、財政政、資訊局、體育局、文化局等相關單位共同研議。