淡水沙崙海水浴場能否開放？ 海象調查結果出爐水域有中高度危險

淡水沙崙海水浴場，過去因溺斃意外頻繁遭禁止進入而沒落，近年周邊文創園區設立，地方要求評估海域再開聲浪不斷，新北市府也委託業者展開海象調查。新北市議員陳偉杰今天在議會質詢調查結果，新北市副市長朱惕之指出，經過調查結果，四季仍有離岸流，存在一定風險。觀旅局長楊宗珉說，水域有中到高度風險，至於陸域沙灘部分安全，是否開放，要再與國產署、淡水區公所討論。

新北市淡水沙崙海水浴場曾紅極一時，假日總是人聲鼎沸，海水浴場在縣府時代倒閉後，常發生溺水事件，被公告為危險海域，周邊商家一一撤離，荒蕪一片；2012年因發生4死意外，更被公告為禁止水域遊憩活動區域。今年6月也有外籍男子擅闖，慘被海浪捲到500公尺外海，送醫搶救不治。

新北市府雖在沙崙海水浴場附近招商，打造文創園區，當地還有絕美海岸線與夕照，但目前仍是荒煙蔓草一片，即便淡海輕軌已經駛入，看不到人潮地方叫苦，希望重新開放戲水聲浪不斷；新北市府因此委託海洋大學針對沙崙海域周邊流速、水質、地形等資料監測調查。

陳偉杰今天在議會質詢詢問目前海象調查結果，是否安全？楊宗珉表示，昨日開會討論期末報告，目前調查認為，水域研究起來有中度到高度不等程度的風險，且四季都有相關離岸流的情況。

朱惕之則說，不管是文創園區、沙崙海水浴場，若要開放都要以「安全為前提」，目前調查結果沙崙海域四季都有離岸流，存在一定風險，會再依據海洋大學報告進一步確認是否符合開放的安全標準。

楊宗珉說，目前看來陸域還算安全，沙灘部分有開放的可能，但要後續維護管理，需要再國產署、淡水區公所協調與溝通。

陳偉杰也詢問到一旁沙崙文創園區進度，先前也傳出親水區與民眾期待有差異，當初侯市長承諾未來園區要保留沙灘，結合親水活動，未來營運方式與產業定位也要明確。

經發局長盛筱蓉表示，目前總體進度約91.12%，目前正在室內裝修，可以如期完工；目前成人泳池有調整範圍加大，之後委託管理也與當地救難協會洽談中。