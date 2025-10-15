清潔隊員節前夕 侯友宜宣布增補人力、健檢補助增至5000元

每年10月25日是清潔隊員節，新北市環保局今天在板橋體育館舉行「114年清潔隊員節暨績優清潔人員表揚活動」，新北市長侯友宜到場與隊員同樂，更宣布明年起分4年增加227名清潔隊員並增購88輛清潔車輛，投入5億元提升清運效能、減輕工作負荷，他更加碼每2年一次的健康檢查補助提升至每人5000元，並增列隊員肺部低劑量電腦斷層檢查項目，照顧隊員健康。

今天活動各區隊使出渾身解數，有人扮起當紅鬼滅之刃角色，也有人扮演錦衣衛，透過情境劇、舞蹈等，展現清潔隊員不同於平日的活力，侯友宜前往各隊致意時，隊員們也高喊「有情有義侯友宜、堅定不移侯友宜、鐵漢英雄侯友宜、全國第一侯友宜」。

侯友宜致詞時指出，城市發展帶來經濟與人口持續成長，垃圾量也逐年增加，清潔隊肩負的責任日益沉重，去年山陀兒颱風肆虐新北山區，隊員們徒手鏟泥，協助災民返家，今年丹娜絲颱風橫掃南部及樺加沙颱風重創花東，新北馳援不落人後，立即派員加入救災。

侯友宜說，針對隊員反映人力不足及車輛老舊問題，市府也規畫清運效能提升計畫，透過增補人力與汰換或新購清運車輛，確保垃圾清運服務品質不打折外，同時推動多項福利措施，包括調升清潔獎金、駕駛安全獎金、夜點費及春節慰問金，並提高文康活動經費，發放第二套GORE-TEX等級透氣防水衣，希望隊員感受到市府的支持與尊重。

侯友宜說，清潔隊員就像一群環保特務，總是第一時間率先出動，是新北市最堅強的後盾，為提升清潔隊的工作效能與安全保障，明年起將分4年增加清潔隊員人力及增購清潔車輛，以全面提升清運服務效能，並減輕隊員工作負荷。此外，也提升隊員健康檢查補助費用，並增列隊員肺部低劑量電腦斷層檢查項目，專為45歲以上男性及40歲以上女性隊員設計，保障清潔隊員的健康安全，讓這群環保特務持續守護新北市。

今天也特別表揚110位清潔隊員，包括99名績優清潔隊員、8名職安衛管理人員及3名交通安全管理人員，貢寮區隊吳旻諺為績優職安衛管理人員，考量隊員於偏鄉作業，夏季蛇類出沒頻繁，他貼心地於場區公告欄張貼備置毒蛇血清之醫院清單資訊，若不慎遭蛇咬傷時能迅速送醫，爭取寶貴救援時間。

三重區隊張淑芬為績優清潔隊員，服務近40年，致力於資源回收分類推廣成效卓著，多次協助民眾尋回誤丟在回收車裡的貴重物品，甚至5萬元現金都能即時找回，她說，看見民眾喜獲物品失而復得便感到心滿意足。

黃姓隊員則表示，過去補助健檢補助是2500元，大多只能選擇基本的項目，其他還要自己加錢，但這次直接提升到5000元，可以做得更詳細，也更安心。