臺北街藝之星亮相 將參與時裝週、白畫之夜活動

台北市文化局今天表示，「2025臺北時裝週－潮流新聲」、「2025臺北白晝之夜」-旋轉木馬舞台活動，將有獲選臺北街藝之星的街頭藝人參與演出，展現個人才華與城市藝力。

台北市文化局今天發布新聞指出，為強化北市街頭藝人品牌形象，並提升展演水準，2024年起每年徵選「臺北街藝之星」，至2025年累計212組來自台北、基隆、新北及桃園各地的街頭藝人報名，已有59組獲選，涵蓋表演、視覺及工藝等藝術領域。

文化局說，獲選的臺北街藝之星，除可獲得專屬錦旗一面，獲選後的下一年度，並可取得文化局權管的西門徒步區、信義香堤大道兩區專屬點位的優先抽籤權；這次特別安排獲選的藝人參與北市活動展演。

演出活動包含10月19日在信義香堤大道舉辦的「2025臺北時裝週－潮流新聲」，將由爵士鼓紫毛、Dr.blue口琴樂團，呈現動感節奏的鼓聲及詼諧逗趣的口琴樂風。

11月2日在台北圓山登場的「2025臺北白晝之夜」-旋轉木馬舞台，將安排打擊樂巴奇先生、Bill街頭演奏會、雙人吉他彈唱好蘇吳與清新歌手毛線演出，內容包含利用廢材演奏打擊樂、以手搖管風琴演奏古典音樂等。

活動詳情可至臺北市街頭藝人登記及展演申請平台，或台北市文化局粉絲專頁查詢。

文化局說，臺北街藝之星各有魅力，不僅有常見的口琴、木吉他、木箱鼓、爵士鼓、Q版漫畫、人像速寫、造型氣球、大環、椅子倒立、扯鈴、陀螺等，還有特技展演、特殊樂器鋸琴演奏、琵琶彈奏動漫流行曲、花式調酒展演、德國手搖風琴等，為台北城注入藝術文化氛圍。