續推升級版鮮奶周報2.0 蔣萬安明南下台南考察酪農場

台北市長蔣萬安率先推動「鮮奶周ㄝ報」政策後，明天將前往台南佳里區，走訪當地具代表性的酪農場，進一步了解台灣本土酪農的實際運作現況。

北市府表示，此行是由立委謝龍介協助安排，邀請蔣萬安南下考察各縣市陸續推行鮮奶政策、鮮奶需求持續上升的情況下，本土酪農的產量與供應能量是否足以因應需求，盼讓「鮮奶週報」讓孩子喝得更營養、本土酪農走得更長遠的初衷，能持續延續下去。

北市府表示，自「鮮奶周報」上路以來，北市已送出超過226萬瓶鮮奶，今年9月1日更升級為全年不中斷的「鮮奶周報2.0」，不僅為學童補給營養，也結合在地酪農與食農教育，滿意度突破8成。

此次前往台南考察，正是希望透過「鮮奶週報」深化學校與產地的連結，實地了解在台北市率先推動該政策後，各縣市陸續推行，並在鮮奶需求提升的情況下，產地的供應現況與產業升級的發展方向。

北市府也感謝謝龍介委員的協助安排，原定行程因樺加沙颱風延期，改於10月16日「世界糧食日」登場，更具象徵意義。「鮮奶週報」的精神，也與聯合國糧食及農業組織（FAO）今年倡議的「Four Betters」理念高度契合——更永續的生產、更均衡的營養、更友善的環境，以及更完善的農民福祉。

此次考察地點為台南佳里區的「梅桂牧場」，該牧場以育種技術優良、外銷實績亮眼聞名，是台灣酪農業升級的典範。北市府表示，從牧場到餐桌，市府希望以實際行動支持在地乳品發展，協助酪農技術創新、品牌升級與永續經營，「喝在地鮮奶、挺在地農業」。

北市府指出，「鮮奶週報」的推動，不只是營養政策，更是一條串起教育、農業與地方經濟的鏈結；如今包括新北、桃園等縣市也相繼推行，北市府樂見更多地方響應、願意分享經驗，並與各縣市攜手推動孩子健康成長、農業永續發展與國產乳品振興。