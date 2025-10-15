北市推遊戲場升級 特公盟應納更多遮蔭降溫防避熱傷害
北市公園遊具升級，近年也陸續推動共融、青少年遊戲場，並配合社區推親子同樂的社區型公園遊戲場。特公盟副理事長曾威舜表示，除倡議還給孩子遊戲空間外，隨著極端天氣，政府在改造遊戲場時，應納更多遮蔭及多元降溫素材，避免熱傷害。
為落實遊戲場升級，台北市有許多特色公園，例如以「煙囪遊戲塔」為主題的華山大草原遊戲場、以「恐龍」為主題的福星公園、結合「棒球」、「火車」、「海洋」等主題的遊戲區。
另外，為讓不同族群也能到公園遊戲場玩，花博公園美術園區則有適合輪椅族使用的蝶舞共融遊戲場；甚至遊戲場不僅是孩童遊玩，新生公園也有一座以樹屋平台為主題，利用公園綠地和樹木高低差，打造的爬網、攀登木條、吊網橋等各種體能關卡，適合青少年也愛玩的遊戲場。
曾威舜表示，特公盟這10年來，倡議還給孩子遊戲空間，特公盟在2023年調查並發布的台灣第一份「兒童遊戲宣言」，調查中發現，公園太熱、缺乏遮蔭及降溫設施，是阻礙兒童遊玩的原因之一。期盼各縣市政府在改造遊戲場時，也應納入更多遮蔭及多元降溫素材。
曾威舜說，「兒童遊戲宣言」在2024年也由立委帶入國會提案「國家遊戲政策」，並且目前已有2至3所國小一起響應，舉辦「校園遊戲日」，希望還給孩子遊戲時間，這也是空間進展後，特公盟下一步所倡議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言