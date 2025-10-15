快訊

別再當盤子！好市多會員常忽略6權益 一堆人白花年費不自知

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

北市違建千餘件 建管調漲代拆費最低2500元

中央社／ 台北15日電

北市建管處今天表示，持續加強查報與拆除違建，針對未能在期限內自拆違建，將僱工強拆並收代拆費，為反映實際成本，已調漲拆除費，最低收費2500元，目前有1572件代拆。

台北市建築管理工程處透過新聞資料提及，為維護都市景觀與市民的公共安全，確保居住生活品質，持續加強查報違章建築與拆除，積極遏止新違建產生，並優先拆除危害公共安全的違建。針對未能於期限內自行拆除違建，將僱工強制拆除並收取代拆費。

建管處處長虞積學透過文字資料說，強制拆除收費金額是依北市違章建築強制拆除收費自治條例及北市違章建築強制拆除收費標準辦理。

他表示，考量近年人力、機具與運輸成本上升，為反映實際拆除成本，自7月31日起完成修正並調整收費標準，平均調幅約35%。

虞積學說，建管處專案拆除案是依實際發生費用收取，其餘拆除案依構造類別及拆除面積計算，若實際計算金額低於2500元，仍以2500元為代拆最低費用。

建管處統計從2022年至去年，平均每年辦理約1880件強拆違建案，案件以一般空地、屋頂平台、巷道及人行道為主。今年至今強拆違建案共1572件。

建管處表示，如違建構造為鋼筋混凝土拆除費每平方公尺是1420元、鋼骨為每平方公尺2330元、加強磚造每平方公尺1220元等。

建管處指出，民眾應遵守法令，勿以身試法，避免因違法搭建損失財產且須承擔法律責任，要查詢最新收費標準可至北市法規查詢系統或至建管處官網。

違建 北市 強制拆除

延伸閱讀

議員曝北市2處公園遊戲場3年未驗收、44處不合格 市府：年底前完成

回響／打造友善步行城市！北市借鏡新加坡遮簷設施延伸捷運站 首案曝

與垃圾同眠…北市獨居長者住社宅驚見蟑螂、老鼠亂竄 居住安全成隱憂

全真瑜珈勞權說明會百人參與 北市：視情況再辦第2場

相關新聞

續推升級版鮮奶周報2.0 蔣萬安明南下台南考察酪農場

台北市長蔣萬安率先推動「鮮奶周ㄝ報」政策後，明天將前往台南佳里區，走訪當地具代表性的酪農場，進一步了解台灣本土酪農的實際...

公館圓環工程提前完工 北捷綠線優惠至10/17止

配合臺北市政府公館圓環工程提前完工，臺北捷運依政策同步調整綠線票價優惠實施至10月17日止。本次優惠自9月13日起開始實施至10月17日止，每日6至9時、17時至20時，旅客持電子票證進站，進出站一端

北市「普發現金」藍綠版本交付審查 綠發2.1萬…藍沒提金額

普發現金引發熱議，北市議會藍、綠黨團分別提案，呼籲台北市政「還稅於民」普發現金，下午在大會一讀會通過，交付委員會審查。綠...

淡水沙崙海水浴場能否開放？ 海象調查結果出爐水域有中高度危險

淡水沙崙海水浴場，過去因溺斃意外頻繁遭禁止進入而沒落，近年周邊文創園區設立，地方要求評估海域再開聲浪不斷，新北市府也委託...

北市推遊戲場升級 特公盟應納更多遮蔭降溫防避熱傷害

北市公園遊具升級，近年也陸續推動共融、青少年遊戲場，並配合社區推親子同樂的社區型公園遊戲場。特公盟副理事長曾威舜表示，除...

議員曝北市2處公園遊戲場3年未驗收、44處不合格 市府：年底前完成

台北市公園遊戲場共計446處，從民國111年到113年平均編列6694萬元，不過，民進黨北市議員鍾佩玲指出，有2座公園三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。