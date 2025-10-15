北市違建千餘件 建管調漲代拆費最低2500元

台北市建管處今天表示，持續加強查報與拆除違建，針對未能在期限內自拆違建，將僱工強拆並收代拆費，為反映實際成本，已調漲拆除費，最低收費2500元，目前有1572件代拆。

台北市建築管理工程處透過新聞資料提及，為維護都市景觀與市民的公共安全，確保居住生活品質，持續加強查報違章建築與拆除，積極遏止新違建產生，並優先拆除危害公共安全的違建。針對未能於期限內自行拆除違建，將僱工強制拆除並收取代拆費。

建管處處長虞積學透過文字資料說，強制拆除收費金額是依北市違章建築強制拆除收費自治條例及北市違章建築強制拆除收費標準辦理。

他表示，考量近年人力、機具與運輸成本上升，為反映實際拆除成本，自7月31日起完成修正並調整收費標準，平均調幅約35%。

虞積學說，建管處專案拆除案是依實際發生費用收取，其餘拆除案依構造類別及拆除面積計算，若實際計算金額低於2500元，仍以2500元為代拆最低費用。

建管處統計從2022年至去年，平均每年辦理約1880件強拆違建案，案件以一般空地、屋頂平台、巷道及人行道為主。今年至今強拆違建案共1572件。

建管處表示，如違建構造為鋼筋混凝土拆除費每平方公尺是1420元、鋼骨為每平方公尺2330元、加強磚造每平方公尺1220元等。

建管處指出，民眾應遵守法令，勿以身試法，避免因違法搭建損失財產且須承擔法律責任，要查詢最新收費標準可至北市法規查詢系統或至建管處官網。