新北捷運推AI調派電梯服務 輕軌高架車站先實施

新北捷運淡海及安坑輕軌無人高架車站，今天啟用智慧派梯服務，透過攝影鏡頭結合AI影像辨識系統自動調派電梯，讓行動不便者及推嬰兒車親子族群，進出車站輕鬆無阻。

新北市政府捷運工程局發布新聞稿，捷運局長李政安表示，透過攝影鏡頭搭配AI，即時辨識輪椅族、使用拐杖或推嬰兒車的旅客，便會自動發送指令，調派電梯到指定樓層，讓有需要的旅客，不必再手忙腳亂按電梯，方便又快速。

他表示，為了強化營運管理與安全監控，自動派梯系統還會將現場畫面同步回傳送行控中心，讓站務人員即時掌握身障旅客動態，並給予即時協助。

李政安表示，捷運局將持續擴展AI技術與遠端遙控的應用範圍，以期能讓所有乘客都能享受更便捷、舒適且安心的搭乘體驗。