議員曝北市2處公園遊戲場3年未驗收、44處不合格 市府：年底前完成

台北市公園遊戲場共計446處，從民國111年到113年平均編列6694萬元，不過，民進黨北市議員鍾佩玲指出，有2座公園三年沒有驗收，更有44處檢驗廠不合格，引起家長憂心。公園處說明，針對不合格遊戲場全數會於12月底完成。

鍾佩玲表示，北市446處的公園遊戲場，從2022年起編列4482萬元、2023年編列5600萬元、2024年編列1億元，看似相當重視，實則根據審計等相關報告顯見，截至2024年11月底有2座公園三年都沒有驗收，分別為天母的天壽公園、社子島福安綠地。

她說，不僅如此，北市還有44座遊戲場檢驗不合格，當中20處時間超過1年還沒有改善完成，比例相當高，家長看了數據也非常憂心。

另外，鍾佩玲也指出，公園遊具的巡查機制，很多都是利用Line去通知廠商修繕，而沒有上傳到市府的網站，雖然理解Line聯繫比較快，但沒有登錄的話，就不會顯示修繕期限，「會出現通報後，修繕可能是一個月起跳，到三個月、四個月都有。」

鍾佩玲要求，公園處針對沒有檢驗和改善的公園要提供相關資料，並於網路揭露，檢驗不合格的場地要儘速完成改善，至於沒有列管、沒有修復期限的案件也要積極追蹤。

公園處表示，議員反映逾3年未檢驗的遊戲場為天壽綠地及社子島福安綠地，天壽綠地遊戲場配合整建工程更新，預計今年12月底完成，福安綠地目前刻正修繕中，預計10月底前完成。