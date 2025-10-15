快訊

台北車站大廳驚傳性侵案 柳采葳：鐵路警巡邏次數不夠頻繁

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供
國慶連假前夕，台北車站發生性侵案，一名遭通緝、貌似街友的男子，9日下午在北車大廳見一名女子醉倒在地，趁機將她拖至牆邊猥褻並性侵得逞，過程約10分鐘。台北市議員柳采葳指出，鐵路警察巡邏2個小時至少1次，次數不夠頻繁。

案件發生在10月9日下午4時許，當時北車大廳人潮眾多，該男子在周邊遊走，發現一名疑似醉倒的女子無力起身，竟惡意拖拉女子至牆邊，當眾撫摸並進一步性侵。其間沒有人發現，直到有1名路過旅客發覺不對勁，才立即報警。

柳采葳指出，該通緝犯並非台北市社會局列管的街友，案發時鐵路警察沒有即時發現，應該查清原因；由於台北車站周邊的街友約有200多人，而鐵路警察巡邏頻率是2個小時至少1次，是否巡邏次數不夠頻繁，經過這件事之後，必須要檢討，在沒有巡邏時，也應該在監視範圍，時刻關注有無違法情事發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北車站大廳。圖／報系資料照
警察 柳采葳 性侵 台北車站

