聽新聞
0:00 / 0:00
台北車站大廳驚傳性侵案 柳采葳：鐵路警巡邏次數不夠頻繁
國慶連假前夕，台北車站發生性侵案，一名遭通緝、貌似街友的男子，9日下午在北車大廳見一名女子醉倒在地，趁機將她拖至牆邊猥褻並性侵得逞，過程約10分鐘。台北市議員柳采葳指出，鐵路警察巡邏2個小時至少1次，次數不夠頻繁。
案件發生在10月9日下午4時許，當時北車大廳人潮眾多，該男子在周邊遊走，發現一名疑似醉倒的女子無力起身，竟惡意拖拉女子至牆邊，當眾撫摸並進一步性侵。其間沒有人發現，直到有1名路過旅客發覺不對勁，才立即報警。
柳采葳指出，該通緝犯並非台北市社會局列管的街友，案發時鐵路警察沒有即時發現，應該查清原因；由於台北車站周邊的街友約有200多人，而鐵路警察巡邏頻率是2個小時至少1次，是否巡邏次數不夠頻繁，經過這件事之後，必須要檢討，在沒有巡邏時，也應該在監視範圍，時刻關注有無違法情事發生。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言