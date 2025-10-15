快訊

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

MLB／山本由伸111球9局完投！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

回響／打造友善步行城市！北市借鏡新加坡遮簷設施延伸捷運站 首案曝

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市也提出相關降溫策略，將參照新加坡優先在交通設施周邊建物設置連續遮簷設施，首個點將是台北大學民生校區產學合作中心連結民汐線捷運出入口，目前已獲都審核定。圖／都發局提供
北市也提出相關降溫策略，將參照新加坡優先在交通設施周邊建物設置連續遮簷設施，首個點將是台北大學民生校區產學合作中心連結民汐線捷運出入口，目前已獲都審核定。圖／都發局提供

極端天氣日益嚴重，經常出現37、38度以上高溫，本報日前報導探討「步行城市待改善」議題，引起各界討論。北市也提出相關降溫策略，除了借鏡國外設置行人遮陽設施，也將參照新加坡優先在交通設施周邊建物設置連續遮簷設施，第一個點將是台北大學民生校區產學合作中心連結民汐線捷運出入口，目前已獲都審核定。

本報陽光專題「步行城市待改善」日前探討城市的遮蔭空間、騎樓紋理斷掉的困境等，北市也規畫將要打造兼具城市美學的遮蔭設施，那民眾停等紅燈時免受太陽曝曬，將先在信義區試辦，地點選在北市府往捷運市府站的松高市府路口、北市府的松智松高路口、台北101站街角的信義市府路口等處。

議員洪婉臻指出，道路上設置遮蔭設施層面很廣，涵蓋交通、建築面等，韓國當時在設置時將其列入「道路交通法」，應比照納入相關條例，並請公園處做好相關綠蔭設施配套，確保降溫效益最大化，加上部分商家、住宅可能會因為設置遮蔭設施視線受影響，市府也應加強與民眾溝通，將配套都做到位。

都發局長簡瑟芳表示，目前規畫設計已經找到廠商，希望明年上半年把規畫設計完成，遮陽設施要兼具包含藝術性或結合智慧、燈桿等設施，最快下半年找試辦點試做，配合極端天氣來臨，未來新建築物希望都能比照新加坡，做有遮簷的通道，會先以交通設施附近施作，包含目前已規畫台北大學民生校區產學合作中心連結捷運出入口做遮簷設施。

都發局補充，該案將於南側人行空間檢討設置連續遮簷設施，長度約60m，並經申請單位允諾後續民汐線完工後，延伸至校園東側捷運出入口，達到遮蔭涼適效，已於今年4月送都審核定。

都發局強調，為推動體感降溫計畫，已提出水綠降溫、遮蔭涼適及通風散熱作為達成體感降溫減碳三項手法，並於2024年11月擬定「開發基地體感降溫專案細部計畫案」，提供立體綠化及連續遮簷設施免計建蔽容積等設置誘因。

北市也提出相關降溫策略，將參照新加坡優先在交通設施周邊建物設置連續遮簷設施，首個點將是台北大學民生校區產學合作中心連結民汐線捷運出入口，目前已獲都審核定。圖／都發局提供
北市也提出相關降溫策略，將參照新加坡優先在交通設施周邊建物設置連續遮簷設施，首個點將是台北大學民生校區產學合作中心連結民汐線捷運出入口，目前已獲都審核定。圖／都發局提供

北市府 捷運

延伸閱讀

星國上季 GDP 增2.9% 優於預期 央行貨幣政策按兵不動

與垃圾同眠…北市獨居長者住社宅驚見蟑螂、老鼠亂竄 居住安全成隱憂

全真瑜珈勞權說明會百人參與 北市：視情況再辦第2場

北市大樓外牆掉磁磚！議員曝申報不到半數 建管處：今年分級裁罰

相關新聞

議員曝北市2處公園遊戲場3年未驗收、44處不合格 市府：年底前完成

台北市公園遊戲場共計446處，從民國111年到113年平均編列6694萬元，不過，民進黨北市議員鍾佩玲指出，有2座公園三...

台北車站大廳驚傳性侵案 柳采葳：鐵路警巡邏次數不夠頻繁

國慶連假前夕，台北車站發生性侵案，一名遭通緝、貌似街友的男子，9日下午在北車大廳見一名女子醉倒在地，趁機將她拖至牆邊猥褻...

回響／打造友善步行城市！北市借鏡新加坡遮簷設施延伸捷運站 首案曝

極端天氣日益嚴重，經常出現37、38度以上高溫，本報日前報導探討「步行城市待改善」議題，引起各界討論。北市也提出相關降溫...

共享運具便利與風險並存 議員籲強化教育與交通設計

共享機車、共享汽車成為新北通勤族的重要交通選項，但隨著使用普及，民眾對於車輛維修、定位準確度與安全規範的疑慮也日益增加。...

淡北道路工程塞車 新北4對策改善

淡北道路被視為解救新北淡水塞車困境的重要建設，但動工後交通壅塞掀民怨。新北市新工處昨在道安會報提出4大策略，將強化雙北合...

淡水塞車移轉士林、北投？ 北市民代籲早因應

淡北道路施工前，雙北市府多次討論研擬交維配套，也到北投、士林開說明會，但北市端居民、議員仍憂心，淡北道路是把淡水塞車瓶頸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。