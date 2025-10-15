共享運具便利與風險並存 議員籲強化教育與交通設計

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
共享機車、共享汽車成為新北通勤族的重要交通選項，但隨著使用普及，議員強調制度應兼顧便利與秩序。記者張策／攝影
共享機車、共享汽車成為新北通勤族的重要交通選項，但隨著使用普及，民眾對於車輛維修、定位準確度與安全規範的疑慮也日益增加。市民盼望「共享」不只是口號，議員也強調制度應兼顧便利與秩序，打造更安全友善的用路環境。

25歲上班族陳先生幾乎每天騎共享機車通勤，他抱怨最常遇到「車不好找、定位不準」，導航顯示在眼前卻找不到車，「趕上班時真的會想摔手機」。21歲大學生吳同學則覺得APP操作繁瑣，「要開定位、掃碼、拍照還車太麻煩」，希望能整合票證系統像搭捷運一樣簡單。55歲的林小姐則說，長輩臨時出門時若能用一卡通租車會方便很多，「政府要讓我們老人也敢用、會用」。

新北市議員顏蔚慈指出，重大交通違規如酒駕與毒駕，不僅是法律問題，更是社會共識，「共享運具更該落實酒駕零容忍，沒有人希望再有憾事發生」。她認為政策目的不該只是裁罰，而是透過設計更友善的道路與取締勸導，培養駕駛人正確習慣，「駕照考試與實際上路是兩回事，交通設計才是讓人開得安全的關鍵」。

議員黃心華也表示，為確保共享運具安全，處罰應具嚇阻力，「這是行為科學上合理的方式」。他建議，業者在租借流程中應加強駕照驗證與帳號防冒用機制，並針對屢次肇事或違規者設計分級管理，避免「高風險用戶」重返道路。

