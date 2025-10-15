保護清潔隊員安全！工會籲落實定時定點收運 新北環保局：逐年調整

清潔隊員是守護城市清潔的第一線尖兵，工作辛勞，全國環保公務機關總工會創會理事長蘇家源說，清潔隊員曝曬在陽光下執行勤務，防止熱傷害防護具不足，每到夏日，隊員熱中暑及熱衰竭案例頻傳，建請環管署參考職安署政策，從中央規畫預算，為各縣市清潔隊員購置冰背心、風扇衣等防護具。

新北環保局工會理事長陳志銘提出，希望落實定時定點收運、幹部人性化管理、提升勞動條件等訴求。

新北人口成長，垃圾量逐年增加，清潔隊負荷加重，卻面臨人力不足、車輛老舊等問題。新北現有5495名清潔隊員，平均年齡約46歲，近年環保局祭出增加人力、加碼健檢福利等作為，希望為清潔隊員減壓也提振工作士氣，但新北每年仍約有80名清潔隊員離職。

新北環保局工會理事長陳志銘任清潔隊員20年，近年投入工會事務，為清潔隊員發聲。陳志銘主張，循線收運垃圾模式應改為定時定點收運，藉此改善清潔隊員循線收運的勞動環境，降低駕駛行經狹小巷弄發生意外，也減少助手承擔的職業安全衛生風險。站立在行駛車輛後方，在不安全的車後斗作業，易增加工作過程受傷機會。

採定時定點收運容易被質疑不便民，是各地難以全面落實的一大阻力。陳志銘說，若設置定點收運，車輛在巷口停等5至10分鐘，民眾有更充裕的時間倒垃圾，不必追著垃圾車跑，也能減少跌倒意外的風險。

清潔隊的組織文化，也是能否留才的關鍵，陳志銘說，對於清潔隊班長等幹部遴選，希望能有更民主及人性化的管理，才能

讓清潔隊工作氛圍更好。

對於工會建言，新北市環保局說，近年有持續新增定時定點數，目前有389處定點收運，相較於2019年193處定點，大幅增加2倍。另增設時段性禁停路邊停車格供垃圾車專用，也訂定「新北市重劃或徵收的新興區域垃圾收運原則」，重劃等新興區域便調整循線收運模式，以增設定時定點收運為主，增加機動定點為輔方式服務。也透過跨局處合作，例如在塭仔圳重劃區規畫垃圾車專用停車彎等措施。