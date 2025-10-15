罷免綠委張宏陸失利 「走投無陸」發起人吳禹辰接基市府副發言人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
罷免新北市立委張宏陸團體「走投無陸」發起人吳禹辰（中）的新職，是基隆市政府副發言人。聯合報系資料照
罷免新北市立委張宏陸團體「走投無陸」發起人吳禹辰（中）的新職，是基隆市政府副發言人。聯合報系資料照

基隆市政府發言人團隊再添1名成員，罷免新北市立委張宏陸團體「走投無陸」發起人吳禹辰，日前接任副發言人。目前基市府發言人為民政處長呂謦煒，副發言人原有4人，分別是張家馨、林祐德、曾冠誠和林廷翰，吳禹辰是第5名副發言人。

據了解，明年市長、市議員選戰，目前基市府發言人團隊中，將有人參選市議員，因此儲備成員，以利未來工作銜接。

國民黨新北市黨部書記長陳貞容等31人，被檢方起訴涉嫌偽造罷免綠委連署書，吳禹辰也是被告之一。新北地方法院8月21日召開準備程序庭時，吳禹辰否認有檢方指控的犯行，全案仍在審理中。

基隆市長謝國樑在13日吳禹辰到市府報到當天，向市府人員介紹延攬吳禹辰加入團隊。謝國樑的發言人團隊相當年輕化，首任發言人是余治明，呂謦煒加入後，成為雙發言人，後來余退出發言人團隊。

副發言人原有3名秘書張家馨、林祐德、曾冠誠兼任，3人團隊相互奧援，加強發言人體系戰力，未來如果有人要投入市議員選戰，也可藉副發言人增加曝光度。

林廷翰是謝國樑面臨罷免考驗時的青年志工，後來也成為副發言人，如今吳禹辰也加入，讓基市府發言人團隊陣容更堅強。

