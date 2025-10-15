聽新聞
0:00 / 0:00

淡水塞車移轉士林、北投？ 北市民代籲早因應

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／連線報導
台北市大度路。本報資料照片
台北市大度路。本報資料照片

淡北道路施工前，雙北市府多次討論研擬交維配套，也到北投、士林開說明會，但北市端居民、議員仍憂心，淡北道路是把淡水塞車瓶頸移往士林北投，變成北市受害，議員要求提早因應，強化標誌標線等配套。

淡北道路一下北市端就是關渡里，里長張淑綢說，近期北市端開始架工程圍籬，可預見接下來尖峰時段一定塞，未來淡北道路直接將淡水車流接到大度路，北市塞車將更嚴重，讓士林、北投陷入交通噩夢，「說穿了新北只顧自己交通，根本沒顧北市。」

張淑綢等人反對淡北道路接大度路，主張應高架銜接洲美快速道路，但意見未被採納。台北市交通局長謝銘鴻表示，若採高架銜接到洲美快速道路，會切割關渡平原完整性，對整體開發不見得是好事。明年淡江大橋通車，屆時車流會有移轉，不用急著高架延伸。

謝銘鴻表示，依交通維持計畫，除控制好慈濟志業中心前的立德街車流，也會做好號誌調控。

議員汪志冰表示，包括里長、議員原本都希望可透過快速道路將淡北道路車潮銜接出去，評估不可行後，北市府接下來應強化標誌標線等配套，做整體引導規畫，不能讓淡北道路通車後，反而成為士林、北投交通噩夢。

「先前建議能做的都做了，路就這麼大。」議員張斯綱建議北市交通局，應提前就未來路型做規畫，設法做好車潮分流。

北市交通局表示，為降低施工對北市交通衝擊，新北新工處與施工廠商有提優化措施，雙北交控中心及施工單位共同監控沿線車流，成立「淡北交維群組」即時反應，緊盯施工期間的交通情況。

淡北道路 塞車 張斯綱 淡江大橋 汪志冰

延伸閱讀

淡北道路溝通現爭議 新北民代指「是台北不願意銜接」

與垃圾同眠…北市獨居長者住社宅驚見蟑螂、老鼠亂竄 居住安全成隱憂

北市外牆修繕補助申請案量少 專家曝困難處「流程繁瑣、成本高」

淡北道路雙北零溝通？北市里長嘆：新北只顧自己 士林北投以後一定塞

相關新聞

新北中和、新店第2運動中心 選址底定

新北現有16座國民運動中心，熱門時段常客滿，市府規畫在板橋、蘆洲、新莊、三重新建第二運動中心。中和、新店選址底定，新北體...

專家：教練專業 器材更新 決定國民運動中心競爭力

國民運動中心近年成為全民健身的重要場域，民間健身產業快速擴張，設備更新與專業教練培訓的落差，也逐漸浮現。輔仁大學體育室主...

淡北道路工程塞車 新北4對策改善

淡北道路被視為解救新北淡水塞車困境的重要建設，但動工後交通壅塞掀民怨。新北市新工處昨在道安會報提出4大策略，將強化雙北合...

淡水塞車移轉士林、北投？ 北市民代籲早因應

淡北道路施工前，雙北市府多次討論研擬交維配套，也到北投、士林開說明會，但北市端居民、議員仍憂心，淡北道路是把淡水塞車瓶頸...

北市大樓安全申報 挨批偏低

北市大樓磁磚砸傷人事件時有所聞，商業區符合年限及樓層大樓需明年底前申報，議員發現，申報量偏低，申報需修繕每4案就有1案申...

外牆修繕補助 業界：應調高

北市多數社區反映，外牆修繕補助流程繁瑣、成本高昂，補助金額多年未調，導致意願低落。土木技師建議，市府應檢討制度並提高補助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。