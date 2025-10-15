淡水塞車移轉士林、北投？ 北市民代籲早因應

淡北道路施工前，雙北市府多次討論研擬交維配套，也到北投、士林開說明會，但北市端居民、議員仍憂心，淡北道路是把淡水塞車瓶頸移往士林北投，變成北市受害，議員要求提早因應，強化標誌標線等配套。

淡北道路一下北市端就是關渡里，里長張淑綢說，近期北市端開始架工程圍籬，可預見接下來尖峰時段一定塞，未來淡北道路直接將淡水車流接到大度路，北市塞車將更嚴重，讓士林、北投陷入交通噩夢，「說穿了新北只顧自己交通，根本沒顧北市。」

張淑綢等人反對淡北道路接大度路，主張應高架銜接洲美快速道路，但意見未被採納。台北市交通局長謝銘鴻表示，若採高架銜接到洲美快速道路，會切割關渡平原完整性，對整體開發不見得是好事。明年淡江大橋通車，屆時車流會有移轉，不用急著高架延伸。

謝銘鴻表示，依交通維持計畫，除控制好慈濟志業中心前的立德街車流，也會做好號誌調控。

議員汪志冰表示，包括里長、議員原本都希望可透過快速道路將淡北道路車潮銜接出去，評估不可行後，北市府接下來應強化標誌標線等配套，做整體引導規畫，不能讓淡北道路通車後，反而成為士林、北投交通噩夢。

「先前建議能做的都做了，路就這麼大。」議員張斯綱建議北市交通局，應提前就未來路型做規畫，設法做好車潮分流。

北市交通局表示，為降低施工對北市交通衝擊，新北新工處與施工廠商有提優化措施，雙北交控中心及施工單位共同監控沿線車流，成立「淡北交維群組」即時反應，緊盯施工期間的交通情況。