淡北道路工程塞車 新北4對策改善

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
淡北道路施工中，中正東路、淡金路交叉口尖峰時刻常壅塞。記者葉德正／攝影

淡北道路被視為解救新北淡水塞車困境的重要建設，但動工後交通壅塞掀民怨。新北市新工處昨在道安會報提出4大策略，將強化雙北合作，調整工法，讓大度路維持雙向4線道等，增加CCTV監視器至18處，全天候即時監控，並增加捷運周邊機車格位，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。

淡北道路全長5.45公里，規畫雙向4車道，分流淡水往返台北車流，解決北市大度路與新北淡水區中正東路間交通壅塞困境，目前進度15.66％，正施作淡金路高架橋基礎及墩柱、主線高架橋墩柱及帽梁等項目。

但近期不少民眾反映，早上到台北周邊很塞，晚上返回淡水，連晚上也在塞。

新北新工處長簡必琦表示，工程事涉雙北，例如先前提出的交維計畫，北市大度路雙線4線道要各縮減1車道，但在北市建議下，透過工法調整，包括臨時性削減中央分隔島與部分人行道，維持雙向4線道通行量能。他坦言，關鍵時刻仍有縮減車道計畫，但會把衝擊降低。

新工處指出，原設置6處監控CCTV，將增設為18處，掌握工區車輛動線。為鼓勵民眾轉乘大眾運輸，會在捷運輕軌橋下及鄰近區域增闢機車格。

新北市長侯友宜說，淡北道路工程是新北重大工程，他多次到現場看，要求相關規畫要落實分工。

議員陳偉杰表示，民眾常反映早上聯外道路很塞，調整成深夜施工，讓晚間也塞，夜間施工是不得不的作為，須共體時艱。

議員鄭宇恩指出，施工期間，因工程車輛頻繁進出及時段性交維措施，台2線一旦發生車禍，即便離峰時段也可能交通癱瘓，整體應變待加強。

