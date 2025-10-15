外牆修繕補助 業界：應調高

北市多數社區反映，外牆修繕補助流程繁瑣、成本高昂，補助金額多年未調，導致意願低落。土木技師建議，市府應檢討制度並提高補助誘因。

信義新城社區主委陳有鵬表示，外牆修繕補助因申請流程複雜，且規定須找建築師協助，實務執行面臨高成本障礙，包含規畫、送圖及製作書面資料收費高，幾乎將政府的補助款項，全數用於支付設計或申請費用。若全面修繕金額龐大，社區須支付一大筆可觀修繕費，都是卻步原因。

陳有鵬說，社區不申請補助自行發包找廠商，會比申請補助須交建築師處理來得更加便宜實惠，建議政府應具備口袋名單，透過第三方單位媒合，此名單需包含經過認證、價格實惠、有能力且有良好口碑的廠商，才能真正刺激社區申請意願。

台北市結構技師公會理事長徐茂卿說，隨物價調漲行情也有提升，補助已多年未調，若要申請補助，可能還要畫圖、找建築師評估，包含檢測人員勘查等都須額外支出，建議市府可考慮適時調整補助金額，並加強宣導。