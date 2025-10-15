聽新聞
0:00 / 0:00

外牆修繕補助 業界：應調高

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市多數社區反映，外牆修繕補助流程繁瑣、成本高昂，補助金額多年未調，導致意願低落。土木技師建議，市府應檢討制度並提高補助誘因。

信義新城社區主委陳有鵬表示，外牆修繕補助因申請流程複雜，且規定須找建築師協助，實務執行面臨高成本障礙，包含規畫、送圖及製作書面資料收費高，幾乎將政府的補助款項，全數用於支付設計或申請費用。若全面修繕金額龐大，社區須支付一大筆可觀修繕費，都是卻步原因。

陳有鵬說，社區不申請補助自行發包找廠商，會比申請補助須交建築師處理來得更加便宜實惠，建議政府應具備口袋名單，透過第三方單位媒合，此名單需包含經過認證、價格實惠、有能力且有良好口碑的廠商，才能真正刺激社區申請意願。

台北市結構技師公會理事長徐茂卿說，隨物價調漲行情也有提升，補助已多年未調，若要申請補助，可能還要畫圖、找建築師評估，包含檢測人員勘查等都須額外支出，建議市府可考慮適時調整補助金額，並加強宣導。

建築師 補助款

延伸閱讀

打造乾淨有禮的全運會城市 虎尾總動員大街小巷全清掃

北市外牆修繕補助申請案量少 專家曝困難處「流程繁瑣、成本高」

從果園到超商！苗栗縣三灣「梨玉露」養生飲上架了

北市大樓外牆掉磁磚！議員曝申報不到半數 建管處：今年分級裁罰

相關新聞

新北中和、新店第2運動中心 選址底定

新北現有16座國民運動中心，熱門時段常客滿，市府規畫在板橋、蘆洲、新莊、三重新建第二運動中心。中和、新店選址底定，新北體...

專家：教練專業 器材更新 決定國民運動中心競爭力

國民運動中心近年成為全民健身的重要場域，民間健身產業快速擴張，設備更新與專業教練培訓的落差，也逐漸浮現。輔仁大學體育室主...

淡北道路工程塞車 新北4對策改善

淡北道路被視為解救新北淡水塞車困境的重要建設，但動工後交通壅塞掀民怨。新北市新工處昨在道安會報提出4大策略，將強化雙北合...

淡水塞車移轉士林、北投？ 北市民代籲早因應

淡北道路施工前，雙北市府多次討論研擬交維配套，也到北投、士林開說明會，但北市端居民、議員仍憂心，淡北道路是把淡水塞車瓶頸...

北市大樓安全申報 挨批偏低

北市大樓磁磚砸傷人事件時有所聞，商業區符合年限及樓層大樓需明年底前申報，議員發現，申報量偏低，申報需修繕每4案就有1案申...

外牆修繕補助 業界：應調高

北市多數社區反映，外牆修繕補助流程繁瑣、成本高昂，補助金額多年未調，導致意願低落。土木技師建議，市府應檢討制度並提高補助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。