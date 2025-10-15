聽新聞
北市大樓安全申報 挨批偏低

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市府要求商業區內30年、11層樓以上，須在明年完成公安申報，北市目前仍有逾6成尚未申報，多數社區反映外牆修繕補助流程繁瑣、成本高昂。示意圖。記者翁至成／翻攝
北市大樓磁磚砸傷人事件時有所聞，商業區符合年限及樓層大樓需明年底前申報，議員發現，申報量偏低，申報需修繕每4案就有1案申請展延，平均展延近500天。北市建管處說，會要求提原因、期程等才會同意展延。

議員林亮君說，外牆修繕備受關注，市長蔣萬安力促明年底前，商業區內30年以上、11層樓建物要完成安全申報。然而，本月初就發生須於明年中完成修繕的大樓，改善前又發生磁磚掉落砸傷人。

林亮君盤點，北市有913棟大樓符合條件須完成申報，目前有564棟沒申報，若依蔣萬安目標，平均一個月要完成40棟才能達標，無疑是「不可能任務」。從2022年至今，外牆申報卻尚未修繕完成的168棟建築，46棟展延天數高達1000至1200天，會面臨住戶、管委會湊不出經費，導致修繕期限展延，讓意外風險增高。

建管處長虞積學坦言，目前大樓外牆申報率僅30％，明年底要完成全面申報，確實有困難，今年起會朝向分級裁罰方式推進。他說，若明年底前愈早申報，容許展延時間會更長、裁罰金額也會較低，愈晚申報裁罰強度會變高，預計2個月內訂定出裁罰標準。

新北中和、新店第2運動中心 選址底定

新北現有16座國民運動中心，熱門時段常客滿，市府規畫在板橋、蘆洲、新莊、三重新建第二運動中心。中和、新店選址底定，新北體...

專家：教練專業 器材更新 決定國民運動中心競爭力

國民運動中心近年成為全民健身的重要場域，民間健身產業快速擴張，設備更新與專業教練培訓的落差，也逐漸浮現。輔仁大學體育室主...

淡北道路工程塞車 新北4對策改善

淡北道路被視為解救新北淡水塞車困境的重要建設，但動工後交通壅塞掀民怨。新北市新工處昨在道安會報提出4大策略，將強化雙北合...

淡水塞車移轉士林、北投？ 北市民代籲早因應

淡北道路施工前，雙北市府多次討論研擬交維配套，也到北投、士林開說明會，但北市端居民、議員仍憂心，淡北道路是把淡水塞車瓶頸...

外牆修繕補助 業界：應調高

北市多數社區反映，外牆修繕補助流程繁瑣、成本高昂，補助金額多年未調，導致意願低落。土木技師建議，市府應檢討制度並提高補助...

