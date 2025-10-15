北市大樓安全申報 挨批偏低

北市大樓磁磚砸傷人事件時有所聞，商業區符合年限及樓層大樓需明年底前申報，議員發現，申報量偏低，申報需修繕每4案就有1案申請展延，平均展延近500天。北市建管處說，會要求提原因、期程等才會同意展延。

議員林亮君說，外牆修繕備受關注，市長蔣萬安力促明年底前，商業區內30年以上、11層樓建物要完成安全申報。然而，本月初就發生須於明年中完成修繕的大樓，改善前又發生磁磚掉落砸傷人。

林亮君盤點，北市有913棟大樓符合條件須完成申報，目前有564棟沒申報，若依蔣萬安目標，平均一個月要完成40棟才能達標，無疑是「不可能任務」。從2022年至今，外牆申報卻尚未修繕完成的168棟建築，46棟展延天數高達1000至1200天，會面臨住戶、管委會湊不出經費，導致修繕期限展延，讓意外風險增高。

建管處長虞積學坦言，目前大樓外牆申報率僅30％，明年底要完成全面申報，確實有困難，今年起會朝向分級裁罰方式推進。他說，若明年底前愈早申報，容許展延時間會更長、裁罰金額也會較低，愈晚申報裁罰強度會變高，預計2個月內訂定出裁罰標準。