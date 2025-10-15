專家：教練專業 器材更新 決定國民運動中心競爭力

國民運動中心近年成為全民健身的重要場域，民間健身產業快速擴張，設備更新與專業教練培訓的落差，也逐漸浮現。輔仁大學體育室主任余泳樟指出，國民運動中心在推廣全民化、全齡化運動方面扮演重要角色，若要在市場中維持吸引力，須導入新型器材、強化教練專業，與時俱進。

余泳樟表示，坊間健身場館以連鎖品牌及私人工作室為主，多鎖定年輕上班族或固定客群；相較之下，國民運動中心以平價、開放、普及為特色，服務對象橫跨各年齡層，許多民眾以單次使用為主，定位上更接近「全民運動習慣的養成基地」。

不過，他坦言，國民運動中心在設備與人力面臨挑戰。部分場館更新速度偏慢、教練群專業度常遭民眾質疑，這些都是發展的關鍵課題。因應時勢發展，除導入新器材，更要建立持續培訓制度，讓教練能不斷進修，提升服務品質與專業性。

余泳樟強調，運動中心要發揮「全民運動推手」的功能，平價是基礎，要讓全民都動起來，專業與更新速度不能落後。

面對健身房的激烈競爭，國民運動中心僅靠平價優勢恐難留住民眾。有6年教學經驗的杜姓健身教練指出，國民運動中心雖然親民友善，若缺乏專業導向與經營特色，難以在市場中突圍，「低價不是永遠的優勢，專業化才是競爭力。」

杜教練分析，民眾選擇健身場所在意地點、價格、環境與教練專業度。上班族偏好下班後運動，私人場館營業時間較長，國民運動中心營業時間常與上班時段重疊，加上場館分布密度低，往往一周去1次可以，一周4至5次就會覺得交通太遠。

他也觀察，疫情後運動風氣轉變，以往民眾多為流汗而運動，近年更重視肌力與心肺訓練的進階課程，瑜伽、飛輪課出現更高強度需求，器材選擇趨於多元，是國民運動中心須追上的趨勢。