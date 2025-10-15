新北中和、新店第2運動中心 選址底定

新北現有16座國民運動中心，熱門時段常客滿，市府規畫在板橋、蘆洲、新莊、三重新建第二運動中心。中和、新店選址底定，新北體育局證實，分別落腳在中和健康路、寶橋路新店榮工都更案，都是透過捐贈公益設施方式取得。中和將在2026年底申報開工、2032年完工；新店尚在都更審議階段，拚2034年完工。

運動風氣漸盛，新北16座運動中心、2座水上活動中心、13處小型健身房及42座運動天幕各有不同客群。市府在超過25萬人口行政區打造第二運動中心；板橋、蘆洲第二座運動中心預計明年完工，新莊第二運動中心座落文高一用地、三重第二運動中心將落腳三重果菜市場都更空間，正在規畫階段。

體育局證實中和、新店第二運動中心地點確定，皆為都更實施者捐贈公益設施，中和位於健康路側、捷運橋和站西南側。新店第二運動中心位於寶橋路235巷側，是新店榮工廠單元2都更案用地。

體育局長洪玉玲說，兩處運動中心規畫以游泳池、多功能教室、羽球場、健身房、綜合球場為主，特色項目將結合鄰近體育重點學校發展項目設定，實施者興建，再捐贈給市府透過OT模式營運。

中和選區議員金瑞龍指出，第二運動中心除泳池、羽球館是必備設施，應與第一運動中心有區隔，補足彼此缺乏的運動項目。

中和選區議員張維倩指出，第二運動中心選址地點良好，現行交通問題迫切需要解決，周邊沒有公車，且鄰近大賣場，還有北二高，尖峰時段一定會大打結，停車空間一定要足夠。

新店藍綠民代原寄望第二運動中心能設在常住人口近15萬的安坑地區，確定落空。議員劉哲彰說，安坑地區缺乏運動設施，市長侯友宜答應會在都市計畫檢討過程，透過多目標使用方式打造第三座運動中心。

議員黃心華透露，市府有在安坑地區物色綜合式運動中心用地，預計在安坑地區區段徵收D單元內盤點一塊土地，興建安坑地區綜合運動中心，讓民眾想運動、孩子想學游泳、長輩想參加健康課程，不再因距離遙遠讓運動成為遙遠的盼望。

議員陳乃瑜說，第二運動中心理應放安坑地區，照顧碧潭左岸居民運動權益；建議新店第二運動中心加入日照中心，與周邊正義里、五峯里 、新生里活動中心做整體規畫。