淡北道路溝通現爭議 新北民代指「是台北不願意銜接」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡北道路銜接洲美快速道路方案未獲北市同意，成為雙北協調焦點。圖／本報資料照片
淡北道路工程去年4月動工後，被視為紓解淡水車潮的重要關鍵，不過近期北市端卻出現不同聲音。北投、士林地區多位民代與里長擔心，完工通車後恐將淡水車流導入北市，讓當地道路成為「新瓶頸」，引發地方民怨與雙北角力。

對此，新北市議員鄭宇恩今表示，外界認為雙北缺乏協調並非事實，實際上淡北道路專案雙方固定每半年召開一次協調會，相關紀錄可在台北市交通局官網查詢，「不是新北沒溝通，而是台北不願意讓淡北道路銜接洲美快速道路。」

鄭宇恩指出，根據北市交通局官網，台北市府明確表示不採納銜接方案的原因，是考量銜接道路會移除大度路綠帶喬木、造成切割效應並影響環境景觀。「若未來關渡、洲美一帶交通惡化，應是台北市選擇不銜接所致，而非新北只顧自己。」

她也提到，大眾運輸整合同樣關鍵，但淡水捷運尖峰時段班距仍維持6分鐘，北捷以載客率最高僅58%為由，暫不加開班次，導致民眾改搭大眾運輸的誘因不足。

鄭宇恩強調，新北在施工期間的替代道路調度與資訊整合確實還有進步空間，但淡北道路若要真正發揮分流效益，關鍵仍在雙北能否持續協調、資訊共享與統一規畫方向，「交通建設不該變成口水戰，否則受苦的永遠是每天塞在路上的通勤族。」

淡水 新北 北市

