與垃圾同眠…北市獨居長者住社宅驚見蟑螂、老鼠亂竄 居住安全成隱憂

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市獨居長者人數今年首度破萬，議員指出，有高齡長者獨居社宅，因失能堆滿雜物、蟑螂老鼠亂竄，甚至摔倒與垃圾同睡，另有長者將遊民帶入社宅，引發鄰居恐慌，呼籲市府正視獨老居住安全。圖／議員陳怡君提供
北市獨居長者人數今年首度破萬，議員指出，有高齡長者獨居社宅，因失能堆滿雜物、蟑螂老鼠亂竄，甚至摔倒與垃圾同睡，另有長者將遊民帶入社宅，引發鄰居恐慌，呼籲市府正視獨老居住安全。圖／議員陳怡君提供

北市獨居長者人數今年首度破萬，議員指出，有高齡長者獨居在社宅，因失能堆滿雜物、蟑螂老鼠亂竄，甚至摔倒與垃圾同睡，另有長者將遊民帶入社宅，引發鄰居恐慌，呼籲市府正視獨老居住安全。

都發局坦言，若獨居長者在申請社宅階段並非由社會局服務，確實可能疏於追蹤，但已注意到獨居長者的特殊需求，會列冊關注並持續協調跨局處支援。

統計台北市從2020年至2025年9月列冊的獨居長者人數逐年攀升，從2020年的6261人、2021年7620人、2022年8407人、2023年8760人，到2024年達9796人，截至今年8月正式突破1萬人，達1萬0044人。獨居長者不減反增，居住安全問題成為北市潛在隱憂。

議員陳怡君指出，一名近90歲獨居奶奶因身心失能，長期囤積物品、環境髒亂，導致蟑螂老鼠橫行，引發鄰居抗議。陳表示，這名長者從2019年至2024年間輾轉搬遷四次，從中山老人住宅、中山區包租代管套房、大同區社宅，最後入住私人養護機構。期間甚至曾在社宅內跌倒無法起身，與垃圾堆同睡，直到社工察覺異常、通報社會局與衛生局等單位介入，才及時送醫，避免憾事發生。

她補充，近日又接獲陳情，一名近80歲獨居爺爺疑將遊民帶入社宅同住，因環境髒亂造成鄰居困擾，甚至有人在門口撒痱子粉防蟑。該住戶因違規記點過多，原應於6月底前搬離，但至今仍拒絕遷出。

陳怡君表示，長者若身心狀況不佳或失智，容易引發居住糾紛與安全疑慮。社宅總幹事也反映，曾有長者久未外出，最後因異味傳出才被發現身亡。她呼籲市府勿再被動應對，應主動盤點並加強關懷獨老的居住與身心狀況。

北市獨居長者人數今年首度破萬，議員指出，有高齡長者獨居社宅，因失能堆滿雜物、蟑螂老鼠亂竄，甚至摔倒與垃圾同睡，另有長者將遊民帶入社宅，引發鄰居恐慌，呼籲市府正視獨老居住安全。圖／議員陳怡君提供
北市獨居長者人數今年首度破萬，議員指出，有高齡長者獨居社宅，因失能堆滿雜物、蟑螂老鼠亂竄，甚至摔倒與垃圾同睡，另有長者將遊民帶入社宅，引發鄰居恐慌，呼籲市府正視獨老居住安全。圖／議員陳怡君提供
一名近80歲獨居爺爺疑將遊民帶入社宅同住，因環境髒亂造成鄰居困擾，甚至有人在門口撒痱子粉防蟑。圖／議員陳怡君提供
一名近80歲獨居爺爺疑將遊民帶入社宅同住，因環境髒亂造成鄰居困擾，甚至有人在門口撒痱子粉防蟑。圖／議員陳怡君提供

