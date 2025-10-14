快訊

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

奇美實業廠區有高階消防車與機器人 將支援救災善盡社會責任

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
奇美實業股份有限公司已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再添購2台消防機器人及1台無人機投入救災行列，今與消防局簽署合作備忘錄(MOU)。記者袁志豪／翻攝
奇美實業股份有限公司已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再添購2台消防機器人及1台無人機投入救災行列，今與消防局簽署合作備忘錄(MOU)。記者袁志豪／翻攝

台南市轄內有20餘處工業區，消防局積極整合在地可用資源，奇美實業股份有限公司先前已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再添購2台消防機器人及1台無人機投入救災行列，今與消防局簽署合作備忘錄(MOU)，未來災害發生時將支援各式裝備及人力，善盡社會責任。

文化古都台南市轄內有諸多工廠場所，消防局設有8個大隊，在各大隊配有各式消防車與救災資源應對各式災害，但救災能量並非無限，搶救過程往往需要投入大量資源；面對救災時資源恐將耗盡不足的問題，仰賴在地公民營機關協助提供救災能量為方法之一。

消防局自2019年起持續整合在地可用救災資源，其中奇美實業除了在廠區內自主成立消防隊，還購置4台應變器材車及4台消防車；由奧地利購入的高空砲塔化學車最遠射程可達100公尺、每分鐘砲塔出水可達6000公升、泡沫裝載量5.5公噸，約為一般泡沫消防車的兩倍，被視為消防車輛中的夢幻機種。

奇美實業對廠區內消防安全十分重視，近期因應科技救災趨勢，再添購2台消防機器人及1台無人機投入救災行列，成功構建一個完整包含偵察、防護、救援的全方位火災防護體系；今天在文賢義消分隊長陳永裕居中協助下，消防局與奇美實業持續共同簽署合作備忘錄(MOU)。

雙方協定，未來災害發生時，可相互合作支援各式災害搶救車輛及人力；市長黃偉哲表示，簽署合作備忘錄於今年起每3年續簽1次，感謝奇美實業股份有限公司不忘善盡社會責任，同時展現願意一起守護台南市公共安全的決心。

消防局局長李明峯表示，簽署合作備忘錄迄今，不管平時演習或災時協勤，有民間力量挹注消防救災能量，將可增加第一線面對長時間救災的韌性，並保障企業與民眾的生命財產安全。

奇美實業股份有限公司已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再添購2台消防機器人及1台無人機投入救災行列，今與消防局簽署合作備忘錄(MOU)。記者袁志豪／翻攝
奇美實業股份有限公司已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再添購2台消防機器人及1台無人機投入救災行列，今與消防局簽署合作備忘錄(MOU)。記者袁志豪／翻攝
奇美實業股份有限公司已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再添購2台消防機器人及1台無人機投入救災行列，今與消防局簽署合作備忘錄(MOU)。記者袁志豪／翻攝
奇美實業股份有限公司已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再添購2台消防機器人及1台無人機投入救災行列，今與消防局簽署合作備忘錄(MOU)。記者袁志豪／翻攝

災害 台南 能量

延伸閱讀

楊梅消防分隊前進錫福宮 無腳本演練守護文化資產

全面燃燒！桃園楊梅穀倉冒惡火 消防緊急灌救

去光復幫忙反被檢舉？外籍網紅心寒 移民署澄清：非針對救災

影／國道隧道消防車急救災 摩西過紅海般影片近45萬人觀看

相關新聞

關渡新橋3方案費用高達60億 新北擬增1新方案可省20億

淡北道路興建中，其中重要分流關鍵「關渡新橋」正在可行性評估中，新北市議員陳偉杰今天質詢目前進度，工務局長馮兆麟指出，目前...

北市外牆修繕補助申請案量少 專家曝困難處「流程繁瑣、成本高」

北市府要求商業區內30年、11層樓以上，須在明年完成公安申報，但北市目前仍有逾六成尚未申報，多數社區反映外牆修繕補助流程...

新北社宅婚育加籤 議員批看得到吃不到

新北社會住宅針對結婚、生育家庭加籤希望增加中籤機會，但新北市議員山田摩衣今天在議會質詢指出，中央政府婚育宅明確規定社會住...

奇美實業廠區有高階消防車與機器人 將支援救災善盡社會責任

台南市轄內有20餘處工業區，消防局積極整合在地可用資源，奇美實業股份有限公司先前已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再...

挺過去年風災農地重整 新北三芝茭白筍即將收成

去年十月連續兩個颱風讓即將要收成的三芝茭白筍多數伏倒，甚至被土石掩埋，農民無法採收，損失相當慘重。不過三芝筍農們沒有因此被打敗，今年將農地重整後，再度種下茭白筍，經過辛勤的照顧，作物長成，十月進入收成期，即將要迎來大豐收。

新北健康三寶山藥行銷推廣 評鑑競賽展現農友實力

新北市農業局推廣「新北健康三寶」，今年瑞芳區級山藥評鑑競賽今(14)日上午在雙溪區熱鬧登場，共有15位在地優質山藥農友踴躍參加。競賽依栽培方式與品種分為「原生種(穴管栽培)」及「原生種零餘子」兩組，由專業評審依不同組別標準進行評鑑，展現瑞芳地區農友對品質與技術的堅持。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。