奇美實業廠區有高階消防車與機器人 將支援救災善盡社會責任
台南市轄內有20餘處工業區，消防局積極整合在地可用資源，奇美實業股份有限公司先前已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再添購2台消防機器人及1台無人機投入救災行列，今與消防局簽署合作備忘錄(MOU)，未來災害發生時將支援各式裝備及人力，善盡社會責任。
文化古都台南市轄內有諸多工廠場所，消防局設有8個大隊，在各大隊配有各式消防車與救災資源應對各式災害，但救災能量並非無限，搶救過程往往需要投入大量資源；面對救災時資源恐將耗盡不足的問題，仰賴在地公民營機關協助提供救災能量為方法之一。
消防局自2019年起持續整合在地可用救災資源，其中奇美實業除了在廠區內自主成立消防隊，還購置4台應變器材車及4台消防車；由奧地利購入的高空砲塔化學車最遠射程可達100公尺、每分鐘砲塔出水可達6000公升、泡沫裝載量5.5公噸，約為一般泡沫消防車的兩倍，被視為消防車輛中的夢幻機種。
奇美實業對廠區內消防安全十分重視，近期因應科技救災趨勢，再添購2台消防機器人及1台無人機投入救災行列，成功構建一個完整包含偵察、防護、救援的全方位火災防護體系；今天在文賢義消分隊長陳永裕居中協助下，消防局與奇美實業持續共同簽署合作備忘錄(MOU)。
雙方協定，未來災害發生時，可相互合作支援各式災害搶救車輛及人力；市長黃偉哲表示，簽署合作備忘錄於今年起每3年續簽1次，感謝奇美實業股份有限公司不忘善盡社會責任，同時展現願意一起守護台南市公共安全的決心。
消防局局長李明峯表示，簽署合作備忘錄迄今，不管平時演習或災時協勤，有民間力量挹注消防救災能量，將可增加第一線面對長時間救災的韌性，並保障企業與民眾的生命財產安全。
