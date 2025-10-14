推動影像數位學習 新北淡水在地企業開辦AI智慧生活課程

網路世代來臨，網友們會透過網路進行直播、照相以及拍攝影片來分享生活還有傳遞感受，甚至是運用時下最新穎的AI軟體，為了回饋地方，紅樹林有線電視邀請淡水分局警察志工中隊，特別舉辦了「手機影像學習營 AI智慧生活課程」，並且與亞東科技大學合作，在淡水校區透過學校USR提供場地設備，一起參與來協助志工數位學習。

紅樹林有線電視表示，網路短影音時代的來臨，許多故事都是透過影片傳達，由紅樹林有線電視與淡水分局警察志工中隊開辦「AI智慧生活課程」，透過專業講師的教導，讓學員簡單利用手機來使用目前非常熱門的AI軟體來進行課程剪輯。

淡水分局警察志工中隊長吳玉英表示，網路上AI的運用愈來愈多，因此感謝紅樹林有線電視與亞東科技大學，運用這個機會，還有上課空間，來一起共襄盛舉，透過課程，學習到如何用AI製作短影音的影片，希望經過老師的指導，都能成為影像剪接的高手，跟的上潮流，這次非常感謝紅樹林有線電視，帶來這麼好的資源，開辦影音學堂，期盼每一位學員都可運用AI成為紀錄生活的創作家。