北市外牆修繕補助申請案量少 專家曝困難處「流程繁瑣、成本高」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市府要求商業區內30年、11層樓以上，須在明年完成公安申報，但北市目前仍有逾六成尚未申報，多數社區反映外牆修繕補助流程繁瑣、成本高昂。示意圖。記者翁至成／翻攝
北市府要求商業區內30年、11層樓以上，須在明年完成公安申報，但北市目前仍有逾六成尚未申報，多數社區反映外牆修繕補助流程繁瑣、成本高昂。示意圖。記者翁至成／翻攝

北市府要求商業區內30年、11層樓以上，須在明年完成公安申報，但北市目前仍有逾六成尚未申報，多數社區反映外牆修繕補助流程繁瑣、成本高昂，補助金額多年未調，導致意願低落。土木技師建議，市府應檢討制度並提高補助誘因。

林亮君今質詢指出，蔣市府一直力促明年12月31日前，商業區內30年以上及11層樓的建物大樓要完成安全申報，其中北市境內有913棟大樓符合條件要完成申報然而，目前有564棟沒有申報，依照市府目標，平均一個月要完成40棟才能達標，是不可能任務。

信義新城社區主委陳有鵬表示，外牆修繕補助因申請流程複雜且規定必須聘請建築師實務執行面臨高成本障礙，包含規畫、送圖及製作書面資料收費往往很高，幾乎將政府的補助款項全數用於支付設計或申請費用，但全面修繕金額龐大，社區仍須支付一大筆修繕費。

陳有鵬說，相較社區自行發包尋找廠商，會比整個工程交由建築師處理來得更加便宜實惠政府應具備口袋名單，透過第三方單位公正媒合，此名單需包含經過認證、價格實惠、有能力且有良好口碑的廠商，才能真正刺激社區申請意願。

台北市結構技師公會理事長徐茂卿表示，隨著物價調漲行情也有提升，但補助已多年未調，加上若要申請補助，可能還要畫圖、請建築師評估，包含檢測人員勘查都需要額外支出，對社區住戶來說沒有誘因，建議市府可以考慮適時調整補助金額，並加強跟社區宣導。

北市 住戶 建築 林亮君

