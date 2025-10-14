新北雙溪牡丹里重陽敬老活動 長輩齊聚熱鬧溫馨
為慶祝重陽節，發揚尊老敬老的傳統美德，新北市雙溪區牡丹里於今(14)日在活動中心舉辦「重陽敬老活動」，邀請轄內長者齊聚一堂，共度溫馨佳節。
活動現場氣氛熱鬧，里長特別安排健康講座與多項宣導活動，內容涵蓋長者健康照護、防詐騙、社福資源等實用主題，受到長者們熱烈迴響。此外，多位地方民意代表也親臨現場，與長輩們互動、致贈敬老禮品，表達關懷與祝福。
值得一提的是，里長還貼心準備了豐盛的自助餐，菜色多樣、營養均衡，讓長輩們在歡笑聲中大快朵頤、吃得開心又滿足。
牡丹里長游坤信表示，里內長者居多，因此在重陽節前夕特別舉辦這場活動，就是希望讓長輩們能走出家門，和左鄰右舍齊聚一堂、聊聊天、話家常，讓彼此的感情更加緊密。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言