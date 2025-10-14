新北雙溪牡丹里重陽敬老活動 長輩齊聚熱鬧溫馨

為慶祝重陽節，發揚尊老敬老的傳統美德，新北市雙溪區牡丹里於今(14)日在活動中心舉辦「重陽敬老活動」，邀請轄內長者齊聚一堂，共度溫馨佳節。

活動現場氣氛熱鬧，里長特別安排健康講座與多項宣導活動，內容涵蓋長者健康照護、防詐騙、社福資源等實用主題，受到長者們熱烈迴響。此外，多位地方民意代表也親臨現場，與長輩們互動、致贈敬老禮品，表達關懷與祝福。

值得一提的是，里長還貼心準備了豐盛的自助餐，菜色多樣、營養均衡，讓長輩們在歡笑聲中大快朵頤、吃得開心又滿足。

牡丹里長游坤信表示，里內長者居多，因此在重陽節前夕特別舉辦這場活動，就是希望讓長輩們能走出家門，和左鄰右舍齊聚一堂、聊聊天、話家常，讓彼此的感情更加緊密。