新北健康三寶山藥行銷推廣 評鑑競賽展現農友實力

新北市農業局推廣「新北健康三寶」，今年瑞芳區級山藥評鑑競賽今(14)日上午在雙溪區熱鬧登場，共有15位在地優質山藥農友踴躍參加。競賽依栽培方式與品種分為「原生種(穴管栽培)」及「原生種零餘子」兩組，由專業評審依不同組別標準進行評鑑，展現瑞芳地區農友對品質與技術的堅持。

評鑑過程中，評審除觀察山藥外皮是否細膩光滑、無病蟲害，形狀是否筆直均勻外，也透過切面觀察其黏稠度及氧化速度。食味品評時，以口感紮實、Q彈黏脆者為上品，讓人一嚐便能感受到原生山藥濃縮紮實的彈牙風味。

雙溪區長劉盈良表示，新北山藥以原生種聞名，兼具高營養與獨特風味，不僅是地方的重要特色農產，更是「新北健康三寶」之一。區公所每年舉辦評鑑活動，不僅鼓勵農友精進栽培技術，也希望透過行銷推廣，讓更多民眾認識新北山藥的優良品質與健康價值，進一步帶動地方農產的永續發展。

山藥富含多種營養成分與膳食纖維，是秋冬進補、養生保健的首選食材。其中原生種山藥表皮較薄、對環境要求高，須在排水良好的土地中才能培育出品質優良的山藥。栽培過程中，施肥需採「少量多次」方式，肥培管理與技術熟練度將直接影響山藥的外觀與風味。