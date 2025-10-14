快訊

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

挺過去年風災農地重整 新北三芝茭白筍即將收成

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
一年一度的茭白筍節即將於10月25及26日登場，喜愛清甜脆口茭白筍的民眾千萬不要錯過產季到三芝嚐筍小旅行。 圖／紅樹林有線電視提供
一年一度的茭白筍節即將於10月25及26日登場，喜愛清甜脆口茭白筍的民眾千萬不要錯過產季到三芝嚐筍小旅行。 圖／紅樹林有線電視提供

去年十月連續兩個颱風讓即將要收成的三芝茭白筍多數伏倒，甚至被土石掩埋，農民無法採收，損失相當慘重。不過三芝筍農們沒有因此被打敗，今年將農地重整後，再度種下茭白筍，經過辛勤的照顧，作物長成，十月進入收成期，即將要迎來大豐收。

三芝有機農場馬文權說，回憶起去年風災後的田地，不但是作物沒辦法收成，最棘手的是滿地的石頭、樹枝與垃圾等不該在田裡的廢棄物等著要去收拾與重整，好在農民都有樂天的精神，今年收成不好就指望明年，總會盼來豐收。

馬文權又表示，今年三芝茭白筍普遍晚種，因此收成也較往年晚。三芝入秋眾所期待的美人腿終於迎來採收期，而一年一度的茭白筍節即將於10月25及26日登場，喜愛清甜脆口茭白筍的民眾千萬不要錯過產季到三芝嚐筍小旅行。

茭白筍 農民

延伸閱讀

關渡新橋3方案費用高達60億 新北擬增1新方案可省20億

淡北道路雙北零溝通？北市里長嘆：新北只顧自己 士林北投以後一定塞

有邊坡滑動疑慮 新北石碇大崙山將畫入特定水土保持區

新北警偕銀行、地政攔詐逾10億 侯友宜表揚打詐英雄

相關新聞

關渡新橋3方案費用高達60億 新北擬增1新方案可省20億

淡北道路興建中，其中重要分流關鍵「關渡新橋」正在可行性評估中，新北市議員陳偉杰今天質詢目前進度，工務局長馮兆麟指出，目前...

北市外牆修繕補助申請案量少 專家曝困難處「流程繁瑣、成本高」

北市府要求商業區內30年、11層樓以上，須在明年完成公安申報，但北市目前仍有逾六成尚未申報，多數社區反映外牆修繕補助流程...

新北社宅婚育加籤 議員批看得到吃不到

新北社會住宅針對結婚、生育家庭加籤希望增加中籤機會，但新北市議員山田摩衣今天在議會質詢指出，中央政府婚育宅明確規定社會住...

奇美實業廠區有高階消防車與機器人 將支援救災善盡社會責任

台南市轄內有20餘處工業區，消防局積極整合在地可用資源，奇美實業股份有限公司先前已購置4台應變器材車及4台消防車，近日再...

挺過去年風災農地重整 新北三芝茭白筍即將收成

去年十月連續兩個颱風讓即將要收成的三芝茭白筍多數伏倒，甚至被土石掩埋，農民無法採收，損失相當慘重。不過三芝筍農們沒有因此被打敗，今年將農地重整後，再度種下茭白筍，經過辛勤的照顧，作物長成，十月進入收成期，即將要迎來大豐收。

新北健康三寶山藥行銷推廣 評鑑競賽展現農友實力

新北市農業局推廣「新北健康三寶」，今年瑞芳區級山藥評鑑競賽今(14)日上午在雙溪區熱鬧登場，共有15位在地優質山藥農友踴躍參加。競賽依栽培方式與品種分為「原生種(穴管栽培)」及「原生種零餘子」兩組，由專業評審依不同組別標準進行評鑑，展現瑞芳地區農友對品質與技術的堅持。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。