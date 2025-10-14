挺過去年風災農地重整 新北三芝茭白筍即將收成
去年十月連續兩個颱風讓即將要收成的三芝茭白筍多數伏倒，甚至被土石掩埋，農民無法採收，損失相當慘重。不過三芝筍農們沒有因此被打敗，今年將農地重整後，再度種下茭白筍，經過辛勤的照顧，作物長成，十月進入收成期，即將要迎來大豐收。
三芝有機農場馬文權說，回憶起去年風災後的田地，不但是作物沒辦法收成，最棘手的是滿地的石頭、樹枝與垃圾等不該在田裡的廢棄物等著要去收拾與重整，好在農民都有樂天的精神，今年收成不好就指望明年，總會盼來豐收。
馬文權又表示，今年三芝茭白筍普遍晚種，因此收成也較往年晚。三芝入秋眾所期待的美人腿終於迎來採收期，而一年一度的茭白筍節即將於10月25及26日登場，喜愛清甜脆口茭白筍的民眾千萬不要錯過產季到三芝嚐筍小旅行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言