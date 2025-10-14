挺過去年風災農地重整 新北三芝茭白筍即將收成

去年十月連續兩個颱風讓即將要收成的三芝茭白筍多數伏倒，甚至被土石掩埋，農民無法採收，損失相當慘重。不過三芝筍農們沒有因此被打敗，今年將農地重整後，再度種下茭白筍，經過辛勤的照顧，作物長成，十月進入收成期，即將要迎來大豐收。

三芝有機農場馬文權說，回憶起去年風災後的田地，不但是作物沒辦法收成，最棘手的是滿地的石頭、樹枝與垃圾等不該在田裡的廢棄物等著要去收拾與重整，好在農民都有樂天的精神，今年收成不好就指望明年，總會盼來豐收。

馬文權又表示，今年三芝茭白筍普遍晚種，因此收成也較往年晚。三芝入秋眾所期待的美人腿終於迎來採收期，而一年一度的茭白筍節即將於10月25及26日登場，喜愛清甜脆口茭白筍的民眾千萬不要錯過產季到三芝嚐筍小旅行。