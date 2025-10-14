中和藝文基地遭疑蚊子館 新北青年局：年底前將辦30場活動

新北青創中和藝文基地8月啟用，議員質疑活動與人潮稀少，恐淪為蚊子館。青年局表示，10月至年底將舉辦30場次活動，並利用社群及社區佈告欄張貼活動訊息，擴大宣傳管道。

民進黨新北市議員張嘉玲昨天在議會質詢指出，新北青創中和藝文基地8月風光開幕，迄今實地訪查2次，卻只見1名員工，沒有其他民眾造訪，課程、活動少，憂心變成「蚊子館」。

張嘉玲說，中和藝文基地2個月辦18場活動，僅200多人參加，且因為宣傳不佳，連當地社宅居民都不知有什麼活動。她舉台北市的台灣漫畫基地為例，該地連假時段舉辦活動吸引相當多人潮，建議中和藝文基地可效仿，把握假日或連假多舉辦活動，與旁邊安邦公園的人流相呼應提升使用率，若只被動等人來借場地，十分可惜。

新北市青年局今天表示，新北青創中和藝文基地今年8月15日開幕，以一對一手作教學課程與藝術體驗為主，8至9月共辦理18場次活動，包含似顏繪體驗、街舞律動課程、交流茶會及小型演唱會等，累計276人次參與。

青年局規劃，10月起至今年底預計辦理30場次活動及課程，總參與人次將達400人次以上。針對宣傳部分，青年局除了利用官網及社群平台宣傳外，也會同步在社宅佈告欄張貼訊息，擴大曝光管道。

另外，基地也有為安邦社宅居民舉辦專場活動，例如9月14日瓷器釉下彩繪手作課程，當天2場次活動居民報名出席率100%，反應熱烈。11月1日及16日也將推出晶亮香氛皂與音樂節奏體驗活動。

青年局指出，中和藝文基地臨近環狀線中和捷運站，1樓設計為藝文團體表演舞台的「意象劇場」，提供戲劇演出、音樂會、講座論壇等活動。2樓則劃分3大區域，包含可排練舞蹈、瑜珈等的「韻動空間」、可提案分享交流的「細胞教室」及開放式創作討論的「感官空間」。公私立學校、學生班級社團、青創基地當期進駐團隊等都可申請借用場地，經核定通過者就能免費使用。