「春日好好市集」秋季篇 11月台北城南展開

邁入第8年的「春日好好市集」，今年推出「秋逗慢Day篇」，小農們11月將前進台北城南區，帶來每個地區春種秋收作物，市集也延續去年寵物健診活動，邀請家長帶毛孩出門走走。

中華文化總會自2018年起，以城南地區為核心推出「城南有意思」活動，豐年社以統籌「春日好好市集」響應。相較往年多在4月登場，今年市集在秋天舉行，特別集結產地直送的有機蔬果、柚子、菌菇等當季農特產品，起跑記者會在今天舉行。

農業部綜合規劃司簡任技正劉玉文表示，「春日好好市集」邁入第8年，已成為社區中重要的生活節品牌，期望透過活動，讓農業更貼近國人生活，並體現農業、文化、生活、教育合而為一，農業部未來將持續支持各項活動。

財團法人豐年社董事長楊宏志表示，此次集結超過百攤符合「三章一Q」農產品標誌優質攤位，也規劃豐富的親子闖關與體驗活動，創造生產者與消費者面對面交流機會，讓都市大小朋友感受土地溫度與農家熱情。攤位商品往年常常第1天就供不應求，今年特別叮囑攤商要多帶點商品。

文總秘書長李厚慶表示，每年市集活動都可以看見不同特色商品，自生活、農產品甚至保養品，讓民眾在城南散步同時，也能以不同形式認識台灣多種農業相關品牌與知識，DIY活動報名更是常常秒殺，讓親子族群可以前來放鬆遊玩。

在地立委吳沛憶特別前來支持，她表示，很樂見這樣有意義的活動，不僅能讓都市小孩有機會親身體驗產地到餐桌的旅程，更透過食農教育，讓大家能更加珍惜土地與大自然；希望在各單位的努力下，能夠讓這個品牌一年一年傳承下去。

春日好好市集「秋逗慢Day篇」，將在11月1日、2日於南海學園與南海路展開。