關渡新橋3方案費用高達60億 新北擬增1新方案可省20億

淡北道路興建中，其中重要分流關鍵「關渡新橋」正在可行性評估中，新北市議員陳偉杰今天質詢目前進度，工務局長馮兆麟指出，目前提出的3方案主要從關渡橋以南，穿越隧道連接台64，但費用計算在60億元左右，目前研擬新增第四方案，可能改從關渡橋以北，隧道長度減少，約可節省20億元左右，但還在尋找路廊，4方案都會請廠商納入評估中。新工處表示，預計年底期末報告會出爐。

陳偉杰指出，關渡新橋原為分流淡北地區車流、紓解交通壅塞的重要建設，但目前市府僅表示將先從市道103號改善著手，尚未清楚說明具體改善內容，包括是否納入路幅拓寬、路口優化與號誌系統調整等，該工程涉及交通局、工務局及台電等單位，應建立跨局處協調機制並明確編列預算，避免工程延宕。

陳偉杰說，市府承諾在年底前要完成關渡新橋可行性評估，他認為要盡速召開階段性審查與地方座談，並在評估完成後明確規畫可行性研究及環評時程，確保關渡新橋啟用後不會造成八里龍米路及淡水市區交通回堵。

馮兆麟指出，關渡新橋先前評估的3方案，主要是透過穿越隧道連接台64線，不過費用計算都要50到60億元左右，金額龐大，所以才會思考是否有機會縮短隧道、增加平面道路長度，可以節省20億左右費用，這4個方案都會納入評估。

新工處長簡必琦指出，目前3方案主要路線都從關渡橋以南穿越隧道，第4方案改從關渡橋以北同樣是連接台64，但目前方案都還在討論，路廊也還在確認。

目前市府將先優化市道103，電桿及變電箱部分已變更設計完成，另成蘆橋銜接高架路段廠商仍在規畫中，預計明年上半年完成，這部分預算由市府編列計畫經費，優化市道103將與國土署爭取前瞻計畫預算。