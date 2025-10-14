新北社宅婚育加籤 議員批看得到吃不到

新北社會住宅針對結婚、生育家庭加籤希望增加中籤機會，但新北市議員山田摩衣今天在議會質詢指出，中央政府婚育宅明確規定社會住宅中應切出20%戶數，專門提供給結婚、生育的青年家庭，藉此減輕成家與育兒負擔，新北市卻只是在既有社宅中「放寬加籤機制」，1名子女1支籤，最多加到3名子女3支籤，如果去抽板橋府中社宅，中簽率還是不到10％。

「看起來像加碼，其實只是換湯不換藥」山田摩衣說，新北青年家庭仍必須與中低收入戶、身心障礙者等弱勢族群共同抽籤，實際上並未增加青年可入住的比例，導致政策淪為表面文章，不僅難以真正幫助青年成家，也可能造成不同族群間的心理不平衡。

山田摩衣指出，若新北市能比照中央作法，切出至少20%的社宅作為婚育宅，以現有規模計算，應提供至少1368戶，才能讓青年家庭有實際入住的機會、敢結婚、敢生孩子。

山田摩衣認為，新北各地社宅中籤率落差極大，板橋府中青年社宅僅有78戶，中籤率更是全市最低僅有2.3%，「3支籤乘3倍」，中籤率也不到10%，質疑青年根本無法安心成家。

山田摩衣呼籲，新北市若真心要解決少子化問題，不能僅止於加籤的形式修飾，而應規畫專屬婚育宅戶數、提高整體社宅供給量、讓青年真的有機會住得進去，避免「婚育宅」淪為口號與宣傳。

城鄉局長黃國峰說，目前沒有獨立針對婚育提供社宅，主要是因為需求量很大，目前新北也持續興建社宅，也希望中央要釋放戶數出來。