快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

聽新聞
0:00 / 0:00

新北社宅婚育加籤 議員批看得到吃不到

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員山田摩衣今天質詢婚育宅議題。記者葉德正／攝影
新北市議員山田摩衣今天質詢婚育宅議題。記者葉德正／攝影

新北社會住宅針對結婚、生育家庭加籤希望增加中籤機會，但新北市議員山田摩衣今天在議會質詢指出，中央政府婚育宅明確規定社會住宅中應切出20%戶數，專門提供給結婚、生育的青年家庭，藉此減輕成家與育兒負擔，新北市卻只是在既有社宅中「放寬加籤機制」，1名子女1支籤，最多加到3名子女3支籤，如果去抽板橋府中社宅，中簽率還是不到10％。

「看起來像加碼，其實只是換湯不換藥」山田摩衣說，新北青年家庭仍必須與中低收入戶、身心障礙者等弱勢族群共同抽籤，實際上並未增加青年可入住的比例，導致政策淪為表面文章，不僅難以真正幫助青年成家，也可能造成不同族群間的心理不平衡。

山田摩衣指出，若新北市能比照中央作法，切出至少20%的社宅作為婚育宅，以現有規模計算，應提供至少1368戶，才能讓青年家庭有實際入住的機會、敢結婚、敢生孩子。

山田摩衣認為，新北各地社宅中籤率落差極大，板橋府中青年社宅僅有78戶，中籤率更是全市最低僅有2.3%，「3支籤乘3倍」，中籤率也不到10%，質疑青年根本無法安心成家。

山田摩衣呼籲，新北市若真心要解決少子化問題，不能僅止於加籤的形式修飾，而應規畫專屬婚育宅戶數、提高整體社宅供給量、讓青年真的有機會住得進去，避免「婚育宅」淪為口號與宣傳。

城鄉局長黃國峰說，目前沒有獨立針對婚育提供社宅，主要是因為需求量很大，目前新北也持續興建社宅，也希望中央要釋放戶數出來。

社宅 青年 山田摩衣 新北 社會住宅

延伸閱讀

社宅13萬戶何時核定？ 卓榮泰：賴總統任內努力達成

0050定期定額人氣飆 台積穩居個股第一

為蓋社宅與派出所 竹市將軍村2處停車場停用...居民喊不便

助減輕負擔 新北推育兒社宅加籤及青年租補...即時起開放申請

相關新聞

關渡新橋3方案費用高達60億 新北擬增1新方案可省20億

淡北道路興建中，其中重要分流關鍵「關渡新橋」正在可行性評估中，新北市議員陳偉杰今天質詢目前進度，工務局長馮兆麟指出，目前...

新北社宅婚育加籤 議員批看得到吃不到

新北社會住宅針對結婚、生育家庭加籤希望增加中籤機會，但新北市議員山田摩衣今天在議會質詢指出，中央政府婚育宅明確規定社會住...

北市大樓外牆掉磁磚！議員曝申報不到半數 建管處：今年分級裁罰

台北市近年傳出大樓老舊外牆的磁磚砸傷人事件，市府公告，在商業區符合年限及樓層大樓要在明年12月底完成安全申報。不過，民進...

稽查量增！議員憂萊豬若讓步稽查人力恐不足 北市衛生局：滾動調整

食安意識日漸提升，專案稽查量能逐年增加，但北市衛生局稽查人力目前仍有缺額。議員憂心，台美關稅談判若在食安上有讓步，美豬萊...

國民運動中心競爭壓力 專家籲器材更新、強化教練專業

國民運動中心近年成為全民健身的重要場域，但隨著民間健身產業快速擴張，設備更新與專業教練培訓的落差，也逐漸浮現。輔仁大學體...

淡北道路施工引民怨 新北祭4大對策改善

淡北道路進度已達15.66％，比規畫稍微提前，但施工期間，雙北在尖峰時段經常塞車，新北市新工處今天在道安會報提出四大策略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。