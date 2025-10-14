北市大樓外牆掉磁磚！議員曝申報不到半數 建管處：今年分級裁罰

台北市近年傳出大樓老舊外牆的磁磚砸傷人事件，市府公告，在商業區符合年限及樓層大樓要在明年12月底完成安全申報。不過，民進黨北市議員林亮君調查，僅有不到半數大樓有申報，遑論修繕完成。建管處表示，符合要件大樓若沒有申報，今年起將分階段裁處。

林亮君表示，外牆修繕備受關注，蔣萬安市府也一直力促明年12月31日前，商業區內30年以上及11層樓的建物大樓要完成安全申報。然而，十月初的案例，就是建管處要求在2026年6月前完成修繕，不料，竟在修繕前發生了磁磚掉落砸傷人事件。

林亮君盤點，北市境內有913棟大樓符合條件要完成申報，然而，目前有564棟沒有申報，若依照蔣萬安明年底全數申報的目標，平均一個月要完成40棟才能達標，無疑是不可能的任務。

她也指，從2022年至今，外牆申報卻尚未修繕的168棟建築內有46棟展延，展延天數多達1200天到1000天都有，因為會碰到住戶、管委會對於經費等狀況喬不攏或湊不出來，甚至是想要順便外牆拉皮，這就造成了修繕期限展延，也讓意外風險增高。

林亮君認為，市府接下來該如何執行？尤其是在申報與修繕完成這段期間，更應該要求大樓做好相關防護，同時在外牆修繕補助上是否會提高？以利縮短完工的時程。

建管處長虞積學說明，當時是從2023年6月公告申報，設定是在2026年12月31日完成，前半段時間是以輔導宣導，尤其社區要達到共識、經費等因素，因而給予展延。他坦言，目前申報率僅有30％，明年底完成全面申報確實有點困難，因此今年起則是會朝向分級裁罰方式。

他說明，如果是明年12月底前愈早申報，容許展延的時間就會多、裁罰金額也會較低，愈晚申報就裁罰強度變高，也會比較難展延。預計兩個月內制定出裁罰標準。

虞積學也說，針對展延部分，會要求大樓提出具體原因、經費、工作期程才會同意展延，而外牆修繕補助部分，7月時有和都更處合作只要符合相關規範並提出報備函，申請補助金額可從5百萬到7百萬元。