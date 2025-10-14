稽查量增！議員憂萊豬若讓步稽查人力恐不足 北市衛生局：滾動調整

食安意識日漸提升，專案稽查量能逐年增加，但北市衛生局稽查人力目前仍有缺額。議員憂心，台美關稅談判若在食安上有讓步，美豬萊克多巴胺稽查量能恐將增加，若標示不清，恐耗費更多人力，呼籲衛生局盡快補齊稽查量能。衛生局表示，目前人力尚可應付，會依不同狀況調配，並加強前端輔導。

衛生局今天赴議會進行工作報告，局長黃建華指出，上半年食品業者衛生稽查1萬2553家次、食品標示稽查3萬4940件、食品抽驗2560件；藥品與醫療器材包裝標示3031件、藥品、醫療器材及膠囊錠狀產品品質抽驗113件；化妝品標示5062件、品質抽驗56件，並由食品安全委員會定期追蹤管考列管事項。

不過，衛生局稽查人力目前仍有缺額，總員額84位、實際到聘78位。議員柳采葳指出，篩檢與稽查人力長期不足，食安例行及專案稽查量能只會愈來愈高，加上台美關稅談判若在萊豬政策上讓步，恐進一步增加稽查負擔，呼籲市府應盡早準備，若人力招募不滿，應與中央協調，展現北市在處置上的態度與因應作法。

黃建華坦言，不同案件稽查人力會有不同變動，目前雖未補滿，稽查科同仁仍有一定加班時數，整體可維持穩定運作，但食安事件具突發性，若遇重大案件又適逢假日，人力就會顯得吃緊。若現場標示不清或違反規定，稽查人員可當場處置或要求下架，但若需現場檢驗，時間與人力需求都會增加。

稽查科長李慧芝也表示，會依案件急迫性調配人力，若具即時性，將派遣大量人力投入，如近期的大腸桿菌案、寶林茶室事件及蘇丹紅案等。至於萊豬政策稽查，目前豬肉已納入例行稽查項目，仍須視中央政策走向調整；若標示不清，自然需花更多心力辨識，特別是小店多為散裝，較難有完整標示，就需花較多時間查證來源，標示越清楚，稽查時間就能越短。