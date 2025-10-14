聽新聞
國民運動中心競爭壓力 專家籲器材更新、強化教練專業
國民運動中心近年成為全民健身的重要場域，但隨著民間健身產業快速擴張，設備更新與專業教練培訓的落差，也逐漸浮現。輔仁大學體育室主任余泳樟指出，國民運動中心在推廣「全民化、全齡化」運動方面具重要角色，但若要在市場中維持吸引力，必須導入新型器材、強化教練專業，才能與時俱進。
余泳樟表示，目前坊間健身場館以連鎖品牌及私人工作室為主，經營族群明確，多鎖定年輕上班族或固定客群；相較之下，國民運動中心以「平價、開放、普及」為特色，服務對象橫跨各年齡層，許多民眾以單次使用為主，定位上更接近「全民運動習慣的養成基地」。
不過，他坦言，國民運動中心在設備與人力面臨挑戰。部分場館更新速度偏慢、教練群專業度常遭民眾質疑，這些都是未來發展的關鍵課題。「因應時勢發展，除了導入新器材，更要建立持續培訓制度，讓教練能不斷進修，提升服務品質與專業性。」
余泳樟強調，運動中心不僅是健身空間，更是社區民眾接觸運動、培養健康習慣的起點。他建議市府在進行運動中心可行性評估時，應同時考量周邊族群需求與運動類型分布，發揮「全民運動推手」的社會功能，「平價是基礎，但要讓全民都動起來，專業與更新速度同樣不能落後。」
