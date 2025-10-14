淡北道路施工引民怨 新北祭4大對策改善

淡北道路進度已達15.66％，比規畫稍微提前，但施工期間，雙北在尖峰時段經常塞車，新北市新工處今天在道安會報提出四大策略，包括透過雙北合作，透過工法調整，如臨時削減中央分隔島，讓大肚路維持雙向四線道等，並增加CCTV至18處全天候即時監控，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸更增加捷運周邊機車格位，且減少用路人過多使用習慣改變。與會道安顧問肯定精進策略，但施工端能否落實，相關查核也應精進，才能發揮效果。

淡北道路全長5.45公里，規畫雙向4車道，以外環道路導引車流離開市區，分流淡水往返台北的車流，解決台北市大度路與新北市淡水區中正東路間長期交通壅塞問題，目前正施作淡金路高架橋基礎及墩柱、代辦台電管線遷移、主線高架橋墩柱及帽梁等項目。

不過近期有不少民眾反應，早上到台北周邊已經很塞，但晚上返回淡水，因正在施作基督書院周邊工程，連晚上也在塞。

新北市新工處今在道安會報提出施工交通安全優化策略，新工處長簡必琦表示，工程事涉雙北，相關工作採雙北合作優化策略，他舉例先前提出的交維計畫，要把台北市大度路從雙線各四線道，各縮減1個車道，但在北市建議下，新北透過工法調整，包括臨時性削減中央分隔島與部分人行道，維持雙向四線道通行量能；他坦言，關鍵時刻仍會有縮減車道計畫，不過會全力把影響降低。

新工處也指出，施工過程原設置6處監控CCTV，但導致部分路段無法即時監控，將增設18處CCTV，以利能瞭解施作中工區車輛動線及現況。

市府原交維規畫，因施工需求封閉紅樹林捷運轉乘機車停車場，雖在鄰近處設置8成左右車格，但無法滿足民眾需求，為了鼓勵民眾轉成大眾運輸，經與各單位協調，已在捷運輕軌橋下及鄰近區域補償100%機車停車格。

最後在管線遷移等作業，從全日封閉一車道，改至夜間封閉二車道，不會惡化白天尖峰時間該路段車輛壅塞情形，維持車流容量及順暢度。

新北市長侯友宜表示，淡北道路工程是新北重大工程，民眾確實反映施工過程有一些交通安全議題，他也多次到現場去看，包括台2線淡金公路到中正東路，還有下關渡橋的淡水端都是非常擁塞的路段。

「落實交維安全零容忍」侯友宜說，相關規畫都要落實，包括交通指揮、查核等責任分工也要清楚，才能確保工程順利推動。

新北市議員陳偉杰表示，民眾經常反應早上相關聯外道路已經很塞，調整成深夜施工，反而也讓晚上開始塞，不過夜間施工是不得不的作為，不然白天可能會更慘，今天他就接到民眾塞在紅樹林段的消息，他認為，施工單位要隨時依照民眾需求調整，就算無法改變，也要公告給所有民眾了解，一起共體時艱。

新北市議員鄭宇恩也指出，淡北道路施工期間，因工程車輛頻繁進出及時段性交維措施，導致台二線只要一發生車禍，即便是離峰時間也容易全面癱瘓，顯示整體應變仍有待加強。新工處、交通局及警察局在施工階段的交通疏導、事故處理與動態調度上，都還有精進空間。

鄭宇恩也說，因台北市反對淡北道路直接銜接洲美快速道路，而近年大度路沿線新增多處橫向道路號誌，未來淡北道路若要達到分流效果，以目前設計來看，完工後與台北市的交通協調與系統整合將成為關鍵。

道安顧問陳艾懃指出，淡北道路精進策略值得肯定，目前大多是調整後面的運作機制，怎麼把這些改善項目落實才是關鍵，包括增加的CCTV誰要去看等；另交維計畫常因施工團隊沒有落實導致問題，若第一線不重視，再多檢討也無法確實改善。

道安顧問蕭再安則說，各單位都有自己的交通改善計畫，工務局的交通改善計畫與交通局的交通維持計畫如何整合，要各局處合作。