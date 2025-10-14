快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

聽新聞
0:00 / 0:00

淡北道路雙北零溝通？北市里長嘆：新北只顧自己 士林北投以後一定塞

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北即時報導
台北市大度路。本報資料照片
台北市大度路。本報資料照片

淡北道路去年4月起施工前，雙北市府已針對交維研擬配套，甚至曾在北投、士林開說明會，不過北市端居民、議員仍強烈反彈，質疑淡北道路只是把淡水塞車移到士林北投而已。地方里長嘆，目前北市端已開始圍工程圍籬，接下來正式施工，尖峰交通一定更塞，等淡北道路蓋好後，就是士林北投交通噩夢。

「我一個小小里長能做什麼？新北只顧自己交通，根本沒顧台北市！」淡北道路一下北市端就是關渡里，里長張淑綢先前強力反對淡北道路接大度路，應高架銜接洲美快，但新北執意計畫。她說，現在大度路上下班尖峰、假日車流量就相當大，里民憂心未來淡北道路根本是直接將淡水車流接到大度路，北市塞車狀況絕對更嚴重。

北市士林北投議員林延鳳說，先前新北市府有北市開座談會，整個會議根本都是表面功夫，簡報還前一兩天才送資料給北市府，強逼北市府為辦而辦。甚至先前新北的報告，連北投區公所已搬遷都沒有掌握，將搬遷地點規畫為替代道路，但區公所也會有很多洽公車輛需停放，根本不可行，也代表雙北根本沒溝通。

林延鳳，士林北投許多里長，包括里長聯誼會會者都在示警，一旦淡北道路北市端施工、甚至未來完工，新北大量車流絕對會湧入士林北投，台北市士北居民不接受，但新北市府根本不理會台北市民眾的訴求。

對於居民提出淡北道路直接銜接洲美快，林延鳳說，北市府只說要地方共體時艱，並稱直接銜接洲美快不可行的理由，竟是為了未來關渡平原開發、及保留蓋輕軌或捷運的可能性，里民不能接受，因關渡何時要開發根本遙遙無期，她要求北市府應該找中央跨縣市協調，不能以這個理由，犧牲里民交通權益。

北市交通局表示，為降低施工對台北市的交通影響，新北市新工處與施工廠商針對交通維持計畫內容就工進安排、施工步驟、施工可行性及界面整合等層面進行優化，並協調相關單位打除部分人行道，但仍維持足夠行人通行空間，以提高施工期間道路容量。

交通局說，施工期間即先啟動車流監控運作平台，雙北交控中心及施工單位共同監控沿線車流，並透過成立「淡北交維群組」即時反應，由雙北市交控中心、交通大隊、轄區分局及施工單位即時處理，以期有效降低施工期間對北市交通衝擊的影響。

北市府 北投

延伸閱讀

有邊坡滑動疑慮 新北石碇大崙山將畫入特定水土保持區

不只孩童玩耍..北市信義區這處遊戲場升級訴求親子同樂

北市士林文昌街民宅大火 猛竄濃煙火苗 警消搶救中

大巨蛋影城將試營運 北市：緩降梯操作空間符合規定

相關新聞

中和、新店第二國民運動中心 落腳中和健康路、新店寶橋路

新北市有16座國民運動中心，熱門時段經常人滿為患，新北市府已確定板橋、蘆洲、新莊、三重第二運動中心地點，並已展開興建、規...

淡北道路雙北零溝通？北市里長嘆：新北只顧自己 士林北投以後一定塞

淡北道路去年4月起施工前，雙北市府已針對交維研擬配套，甚至曾在北投、士林開說明會，不過北市端居民、議員仍強烈反彈，質疑淡...

羅斯福路左轉往基隆路口注意 18日起實施「可變車道」上午改左轉專用

台北市羅斯福路基隆路口改為正交路口已過兩周，根據交控中心數據顯見，相關車速及車流已趨於動工前。不過，交通局發現，羅斯福路...

健身產業競爭激烈 教練籲國民運動中心走向專業化

面對民間健身房的激烈競爭，國民運動中心僅靠「平價」優勢恐難留住民眾。具有6年教學經驗的杜姓健身教練指出，國民運動中心雖然...

有邊坡滑動疑慮 新北石碇大崙山將畫入特定水土保持區

考量石碇區大崙山邊坡有滑動的疑慮，新北農業局表示，預計今年11月將其畫入特定水土保持區，後續該區將配合農村發展，及水土保...

新北警偕銀行、地政攔詐逾10億 侯友宜表揚打詐英雄

新北市長侯友宜今天上午至警察局主持10月份治安會報，特別表揚協助攔阻詐騙的4間銀行行員，另外也頒發打詐、掃黑、緝毒績優分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。