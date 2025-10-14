羅斯福路左轉往基隆路口注意 18日起實施「可變車道」上午改左轉專用

台北市羅斯福路基隆路口改為正交路口已過兩周，根據交控中心數據顯見，相關車速及車流已趨於動工前。不過，交通局發現，羅斯福路北往基隆路段，上下班有明顯車流分布，因此，在10月18日將改為「可變車道」上午7時到9時調整左轉專用車道，其餘時間為直行車道。

交通規畫科長李薇婷表示，經過幾周觀察，上午尖峰時段，羅斯福路往東基隆路左轉車流，明顯高於其他時段，因此規畫將羅斯福路北往南內側的第三車道，自18日周六起改為「可變車道」設計，上午7時到9時調整為左轉專用車道，9時到隔日早上7時為直行專用。

李薇婷說明，「可變車道」類似調撥車道，能夠彈性運用，在路型上會設置視覺化減速標線，車道上也會用黃色標記通行時段，並於上游路口處設有告示牌，標示專用車道使用時間，先行提醒用路人留意。

交工處長張建華也說，實際上在圓環拆除後通車第一天，該路段設計左轉兩車道，上午北往東基隆路的車流量大，但是到下午後車流量減少，反而直行車多，以至於下午紓解直行車效率變慢，進而影響到基隆路出城效率。

他說，隔天就將該左轉車道改為直行車道，三個車道提供直行，效率就提升50％，就能排解掉基隆路口車流，但是又造成上午的左轉車道不夠，才會以「可變車道」來調整。「由此可見羅斯福路基隆路口相當特別，每個路段都會互相干擾也能相互支援。」

交通局長謝銘鴻補充，該路口經過觀察後發現，上午、下午時段有明確方向性，因此符合上下班進出城的需求，因此利用變換車道方式充分運用空間，也利用圖形化方式提醒駕駛。

另一方面，針對羅斯福基隆路口改為正交後的車流數據，交控中心主任吳育緯說，除了利用車道外，也持續調整號誌秒數分配及道路線型。羅斯福路及基隆路口在晨峰及昏峰期間，車流排隊長度和行駛速率都恢復到動工前。