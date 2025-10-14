快訊

健身產業競爭激烈 教練籲國民運動中心走向專業化

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
面對民間健身房的激烈競爭，國民運動中心僅靠「平價」優勢恐難留住民眾。圖為三重運動中心。記者張策／攝影
面對民間健身房的激烈競爭，國民運動中心僅靠「平價」優勢恐難留住民眾。具有6年教學經驗的杜姓健身教練指出，國民運動中心雖然親民友善、選擇多元，但若缺乏專業導向與經營特色，將難以在市場中突圍，「低價不是永遠的優勢，專業化才是未來競爭力。」

杜教練分析，民眾選擇健身場所最在意的依序是地點、價格、環境與教練專業度。他表示，許多上班族偏好下班後運動，私人場館營業時間通常較長，而國民運動中心營業時間常與上班時段重疊，加上場館分布密度低，「新手一周去一次可以，但要一週去個4到5次去就會覺得太遠。」

他指出，國民運動中心最大優勢在於價格平實、運動選擇多元，對新手及長者特別友善，訓練氛圍相對輕鬆，「不像民間健身房那樣有壓迫感或可能會被推銷課程的壓力。」不過，相較於連鎖健身房頻繁的器材更新與場館維護，運動中心保養頻率偏低、尖峰時段人潮擁擠，影響使用體驗。

杜教練建議，國民運動中心若要提升競爭力，應朝專業化發展，建立教練培訓制度，發展適合不同族群的特色課程，如長者訓練或復健運動，並加強社群經營與會員互動，「要讓民眾感受到中心的專業價值，而不只是便宜好用。」

他也觀察到，疫情後運動風氣出現明顯轉變，以往民眾多為「來流汗」而運動，近年則更重視肌力與心肺訓練的進階課程，「像瑜伽、飛輪課都出現更高強度需求，器材選擇也越趨多元，這是國民運動中心必須追上的趨勢。」

面對民間健身房的激烈競爭，國民運動中心僅靠「平價」優勢恐難留住民眾。記者林伯東／攝影
面對民間健身房的激烈競爭，國民運動中心僅靠「平價」優勢恐難留住民眾。圖為新店運動中心。記者張策／攝影
